El nou Centre Recreatiu d’Oló va prenent forma. Els treballs per convertir l’antic teatre en un espai polivalent dedicat a les entitats avancen a bon ritme i, un cop enllestida la part estructural, ara se centren en l’enderroc de les parets i de la teulada de l’edifici, que només conservarà la façana noucentista. Si tot va com s’ha previst, el consistori compta enllestir la reforma integral de l’equipament, que es va iniciar a la tardor, aquest mateix estiu.

El Centre Recreatiu d’Oló és un edifici d’estil noucentista de l’any 1940, de titularitat municipal, inclòs en l’Inventari del Patrimoni Arquitectònic de Catalunya. L’edifici incloïa un antic teatre que estava en desús perquè no complia la normativa. Els nous usos per als quals s’ha plantejat el nou espai estan enfocats cap al teixit associatiu i cultural del municipi.

Segons l’alcalde de Santa Maria d’Oló, Xavier Baraut, si tot va com s’ha previst, esperen tenir enllestida l’obra «entre el juny i el juliol amb la idea que, de cara al setembre, l’Escola de Música hi pugui començar les classes». El nou espai també preveu acollir la ràdio local i altres entitats com el Moviment Júnior. Baraut destaca la centralitat del nou equipament, ubicat al mig del poble, i «la millora» que suposarà per a les associacions que en faran ús.

Amb la reforma integral de l’equipament, la planta baixa tindrà un despatx, tres sales i un espai polivalent que servirà per acollir l’activitat de l’Escola de Música. A la mateixa planta s’ubicaran dues sales de reunions per a les entitats. Al pis superior, hi haurà un espai per als estudis de ràdio. La primera planta també tindrà una zona de reunió per als monitors del cau del poble i dues sales polivalents perquè els infants hi puguin jugar, que tindran accés al terrat.