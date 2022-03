Aquest mes de març havia de tornar a Sant Petersburg per donar classes després d’estar un any i mig a Moià a causa de les limitacions que va imposar la pandèmia. El moianès Joan Freixanet, economista i professor a la Graduate School of Management de la ciutat russa, tornarà a fer classe ara, però altre cop a distància. També és professor a la FUB de Manresa.

Pot tornar a fer de professor, però amb més dificultats a causa de la guerra d‘Ucraïna?

Dificultats per a mi, però sobretot per a la població russa. Es parla de l’efecte de la guerra a Ucraïna, que és evident, però també hi haurà efectes, i molt importants, per als russos. La devaluació del ruble en un 60% té molts efectes. Tot el que compraven els russos, ara és molt més car. A més a més, hi ha moltes empreses que han deixat el país.

Què li expliquen els russos sobre la situació actual?

No hi tinc gaires contactes. Però aquesta setmana parlava amb un empresari rus que mantenia contactes amb Catalunya i té clar que es vol quedar aquí. Ens dona una idea de com poden estar les coses allà. Si un empresari rus, que té la feina i els negocis al seu país, decideix que marxa i que s’instal·la a Catalunya el problema ha de ser molt greu.

I la universitat com està?

Ara tot trontolla. La nostra universitat tenia molts espònsors i, és clar, eren tots occidentals. Molts d’aquests han deixat Rússia i és un gran problema. El professors internacionals, a més a més, tenim molts problemes per accedir al nostre sou, ens paguen en un compte rus i no podem accedir a aquests diners.

A Putin qui el pot fer moure?

Només gent que siguin del seu entorn més pròxim. La mobilització al carrer no crec que el faci canviar. Hi ha un escrit de 4.000 investigadors russos que es manifesten contra la guerra, però no crec que tinguin influència.

Fa un mes, abans de l’esclat del conflicte, els economistes, els professors de la universitat, s’imaginaven que es podrien trobar en la situació actual?

Jo crec que no s’ho imaginava ningú. Potser una operació incruenta com va passar a Crimea, però el que estem veient, no. Quan va començar no m’ho acabava de creure. Estava convençudíssim que no s’arribaria a aquí.

I què passarà a Rússia si el conflicte s’allarga?

Si dura un mes més, Rússia no ho aguantarà, se’n va en orris. Bé, Rússia tal com la coneixem ara. Abans també existia Rússia, però era un desastre a nivell econòmic, amb un greu empobriment. Ara, Rússia estava en un punt de país bastant pròsper, bastant desenvolupat. Hi havia una classe mitja creixent i potent. I si continua el conflicte hi haurà problemes greus. Suposo que hi haurà una sortida de pau. Però també creia que no hi podia haver una invasió. L’interès de Rússia i d’Ucraïna hauria de ser la pau, i també el d’Occident. Ucraïna també es podia haver compromès a dir «ja no entraré a l’OTAN» i no ho va voler fer. A Rússia, a Ucraïna i a Europa, segur que la invasió els perjudica. Els governants han pres decisions que no s’ajusten als millors interessos dels seus països.

I les solucions per on passen?

Ara mateix, les sancions cap a Rússia són pitjors que les que es van implementar per a l’Iran quan es deia que podria arribar a produir armament nuclear. Si Europa i Estats Units volen tenir algun tipus de relació amb Rússia també hauran de treure pressió. No es pot mantenir el bloqueig brutal i l’ofegament total i demanar canvis. Tothom ha de cedir per resoldre el conflicte.

Com va viure l’evolució dels últims dies abans de la compareixença de Valdímir Putin i l’inici de l’atac?

Es va veure que Putin havia situat l’exèrcit a la frontera, però ens imaginàvem que hi hauria alguna negociació i alguna concessió i que aquí s’hauria acabat, i els soldats tornarien a casa. Fins i tot quan va reconèixer les repúbliques del Donbass vam pensar que no faria cap més pas.

Els experts no ho van veure a venir i la població, en general, tampoc? Hi havia algun símptoma que suggerís el conflicte armat?

No hi havia un clima de preguerra. Sí que els russos denunciaven els atacs d’Ucraïna a la població russòfona del Donbass. Però això podria derivar en la declaració del reconeixement, però no en una invasió. Si Ucraïna hagués dit que entrava a l’OTAN, Rússia es podia haver sentit més amenaçada, però tampoc havia passat. Només ha deixat una porta oberta. Però és que, a més a més, Rússia sabia quines serien les conseqüències del bloqueig econòmic i no s’entén.

Vist des de Rússia, el problema més important era l’OTAN o a la UE?

L’OTAN. El tema de la UE frustra una mica el mercat únic que té Rússia amb totes les repúbliques exsoviètiques. Ucraïna no pertany a aquest mercat perquè es vol incorporar a la Unió Europea. I Rússia hi pateix perquè veu que va perdent control. També és cert que l’OTAN es va comprometre a no avançar en les repúbliques exsoviètiques i no ho ha fet.

Quan deia que ningú no ho preveia és perquè ens hem imaginat que al món pesen més els interessos econòmics que la força dels militars per controlar els països?

Ara només hi ha un interès nacionalista, de control de la zona.

I veu que la població russa pot compartir el que fa Putin?

Crec que no, però a Rússia tot és molt més extrem que aquí. Hi ha molt luxe i hi ha molt pobresa. I les respostes també són extremes.

Al segle XXI no ens pensàvem que hi pogués haver una guerra convencional. Potser és aquí on comença la incomprensió?

Sí. Potser sí. És que no hi veig la lògica, en el conflicte, ni el benefici. Perjudicat hi ha el poble ucraïnès, és clar. Però per al poble rus també serà un gran desastre.