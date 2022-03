La moda de l’escape room ha trobat un nou filó a Moià amb una proposta per poder compartir amb el gos de casa. Es tracta del projecte LudiCànids, impulsat per l’educadora canina Gemma Arnaus, que convida famílies o grups d’amics a viure una aventura a l’aire lliure amb el seu gos, amb qui és imprescindible formar un treball en equip per poder superar els reptes que es presenten.

Es tracta del Caniscape, amb proves i enigmes dissenyats expressament per a la col·laboració conjunta dels humans amb les seves mascotes en un espai delimitat a l’entorn del Mas Montbrú de Moià. «Hi ha pistes que només les pot trobar el gos», explica Arnaus, ja sigui a través de la llengua o l’olfacte, i un cop identificades, les persones hauran de resoldre o interpretar l’enigma proposat. Això «implica un treball conjunt», afegeix l’educadora canina, i que ajuda a estrènyer els vincles entre amos i mascotes. Entre altres coses, diu que contribueix «a millorar l’estat emocional del gos», i alhora permet als amos «coneixe’l i entendre’l millor» a partir dels seus comportaments en una activitat d’oci com aquesta. L’experiència del Caniscape dura entre 60 i 70 minuts i està pensada perquè hi participin de 2 a 6 persones i d’1 a 4 gossos. Si es vol, l’activitat es pot complementar amb l’Aventuradogs, que és semblant però més oberta perquè proposa una excursió per la muntanya, en aquest cas amb un temps il·limitat, i pensat per a grups de fins a unes 10 persones i mitja dotzena de gossos (o fins i tot sense gos). A més, són propostes aptes per a tot tipus de gossos, des de cadells fins a adults, i tant si són domèstics com si estan avesats a la modalitat d’agility, explica Arnaus, perquè no són activitats complicades i això capacita totes les mascotes. La inscripció es pot fer a la web de LudiCànids, amb preus per activitat que oscil·len entre els 75 i els 160 euros segons si se’n fa només una o totes dues, o si es fan seguides o per separat.