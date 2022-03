Moià lamenta avui la pèrdua de Carles Illa Casanova, un dels seus màxims exponents en els àmbits de la fotografia i la meteorologia, als quals va dedicar gran part de la seva vida com a aficionat. Illa, que feia anys que col·laborava amb aquest diari, moria aquest dimarts a la matinada a l’edat de 74 anys, segons feia saber la seva família en un tuit a través del compte de @MeteoMoià, que recull un ampli ventall d’imatges relacionades amb el temps.

Carles Illa, que també era cronista, va destacar per les seves dues grans passions com a observador del temps i de la natura, que sovint combinava amb fotografies sobre fenòmens meteorològics, albades i postes, flora i fauna, i paisatges de tota mena, però també de festes populars, especialment de Moià i del seu entorn. Tot plegat el va convertir en un autèntic documentalista i creador d’un ampli arxiu fotogràfic, que fins i tot li va valer la distinció de col·laborador notable del fons de l’Enciclopèdia Catalana, a banda de les nombroses fotografies que va facilitar a la Viquipèdia, especialment de monuments d’arreu de Catalunya, i també a Regió7, d’on feia anys que era col·laborador habitual com a proveïdor d’imatges per als articles del diari o per a les seccions dedicades a la fotografia de les pàgines de serveis.

Una afició, la de la fotografia, que compartia amb la de la meteorologia, fins al punt que es va crear la seva pròpia estació meteorològica a casa l’any 2006, des d’on diàriament recollia dades que servien de referència a canals oficials com ara el portal meteoclimatic.com. També era un referent a Catalunya, i el mateix Francesc Mauri, reconegut meteoròleg de la CCRTV, ha piulat un missatge de condol per la mort d’Illa a través del seu compte @MeteoMauri, on lamentava que «ens deixa la persona que més imatges i més completes ens ha fet arribar del Moianès», i hi afegia que «els 365 dies de l’any no fallava amb les seves fotos del brogit de la natura i el temps».