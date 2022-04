El Moianès és la comarca de Catalunya que guanyarà més població en termes relatius en la propera dècada. Així ho indiquen les projeccions de creixement que ha elaborat l’Institut d’Estadística de Catalunya en un escenari mitjà, i que situen en 8,1 milions el total d’habitants que tindrà Catalunya l’any 2031.

Les previsions al llarg d’aquests propers deu anys al Moianès són d’un creixement del 10%, que si bé en termes absoluts no arriba als 1.500 habitants (situaria la comarca en 15.522), és l’increment relatiu més elevat de tot el principat, i suposa més del doble que el del conjunt de Catalunya, que es pronostica del 4,7%. De fet, i segons aquest estudi, a la regió central hi haurà un increment generalitzat de la població, perquè totes les comarques guanyaran habitants tret de l’Alt Urgell, que serà una de les sis úniques de tot Catalunya que en perdrà. En aquest cas, es calcula al voltant d’unes 300 persones (-1,4% en termes relatius), i la comarca se situaria per sota dels 20.000 habitants.

La resta del territori tindrà increments moderats de població en termes relatius, tots per sota de la mitjana catalana tret del Moianès i de l’Anoia. En la propera dècada es preveu que aquesta darrera comarca guanyi al voltant de 8.000 habitants (un 6,4%), gairebé el doble que els que es preveu que sumi el Bages (que es quedaria amb un increment del 2,7%, fins a assolir una població total de gairebé 185.000 persones). Si es compleixen els pronòstics de l’estudi, la Cerdanya, amb un creixement relatiu del 3,9, %, fregaria els 20.000 habitants (ara en té poc més de 19.000), mentre que el Solsonès superaria els 14.000 (+1,6%), i el Berguedà guanyaria mig miler d’habitants (+1,4%) i es mantindria per sobre dels 40.000.

En el conjunt de Catalunya el territori que té una major projecció de creixement és el litoral i prelitoral, i també algunes comarques de l’interior de Girona i Barcelona.