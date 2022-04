Més de 750 alumnes de les escoles Pia, Josep Orriols i Roca i de l’Institut han fet que la lectura esdevingui protagonista durant un matí a Moià. Després de setmanes treballant els textos a les aules, aquest divendres al matí els infants i adolescents han interpretat fragments de manera simultània en cinc escenaris repartits pel poble. Amb motiu dels 25 anys de la publicació del primer llibre, s’ha escollit fragments de Harry Potter i també poemes de Pep Molist i Fina Girbés. Com a oients hi tenien els seus mateixos companys, així com també els més menuts de les llars d’infants. La regidora de Cultura, Laia Bonells, ha destacat a l’ACN que es tracta d’una celebració “molt arrelada” amb motiu de Sant Jordi i també és una manera de promoure la lectura “des de la part més lúdica”.