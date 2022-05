Castellterçol viurà aquest diumenge, 8 de maig, una jornada dedicada al món geganter i a la imatgeria popular en general, amb la proposta Fes un pas de Gegant, que concentrarà el gruix de les activitats als Jardins de Cal Recader durant tot el matí.

El programa, organitzat pels Gegants i Nans de Castellterçol, començarà a 2/4 d’11 del matí amb una cercavila de nans pels carrers de la vila i que acabarà a les portes de les Arrels i dels Jardins de Cal Recader, on hi haurà una fira gegantera, espais expositius i una tertúltia (amb accés per la Plaça dels estudis). Igualment, a partir de les 11, s’han programat diversos tallers als mateixos jardins, on es podran pintar i retallar titelles dels capgrossos, enfaixar-se i provar de portar els gegants, i tallers de creació d’imatgeria en directe o sobre les músiques dels nans i gegants de Castellterçol. Després hi haurà un vermut musical amb El Toll.