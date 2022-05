L’Ajuntament de Moià ja ha obert la licitació per dur a terme les obres d’adequació de l’aparcament públic soterrat de la plaça del Centre d’Atenció Primària (CAP), que es troba encallat des de fa més d’una dècada. El consistori preveu obrir aquest any dues de les tres plantes de l’aparcament, que és un dels projectes que va desenvolupar l’antiga societat municipal MoiàFutur (que va acabar entrant en fallida) i que va quedar aturat. L’obertura del pàrquing públic, amb unes 150 places, ha de suposar una important millora en la mobilitat del nucli antic de la capital del Moianès.

Les obres d’adequació de l’aparcament públic soterrat, situat a la plaça del CAP, a l’illa formada pels carrers de La Tosca, Jacint Vilardell, Santa Magdalena i passatge Orriols, tindran un cost aproximat de 600.000 euros, que es finançaran en un 90% amb una subvenció de la Diputació de Barcelona. Els treballs, que s’iniciaran tan bon punt s’adjudiquin les obres, és previst que estiguin enllestits aquest mateix any. Segons l’alcalde de Moià, Dionís Guiteras, «ens agradaria que es pogués obrir almenys una part de l’aparcament abans de la festa major», que se celebra el mes d’agost.

El projecte preveu adequar dues plantes d’aparcament dotant-les de les instal·lacions necessàries pel seu funcionament així com els paviments, tancaments interiors, exteriors i sectoritzacions. També s’adequarà l’accés al pàrquing que es troba a la planta 0. A la planta -1 hi haurà 72 places per a vehicles i a la planta -2 es projecten 75 places per a vehicles i 4 per a motos. L’equipament funcionarà com un aparcament públic, amb gestió municipal, on els usuaris hi accediran agafant un tiquet amb registre d’hora d’entrada i a la sortida es pagarà «un preu simbòlic» pel temps d’estacionament.

Segons Guiteras, l’obertura de l’aparcament permetrà aplicar el nou Pla de Mobilitat de Moià, que «corregeix tota la manca d’aparcament, els problemes de circulació en alguns carrers, la manca de zona blava o la rotació de vehicles». L’alcalde de Moià ha destacat també que «un dels símbols del deute de Moià ha estat la gestió de MoiàFutur, amb la caserna i el pàrquing, i això fa que tanquem una carpeta importantíssima».

L’obertura del pàrquing de la plaça del CAP serà el primer pas del consistori moianès per començar a donar sortida als actius immobiliaris que va poder rescatar per al patrimoni municipal de la fallida societat MoiàFutur, creada durant la darrera etapa de Convergència al govern municipal, que va acabar en concurs de creditors i en subhasta. L’altre actiu recuperat i que espera un futur per destinar-lo a usos públics és l’edifici de l’antiga caserna de la Guàrdia Civil. Segons Guiteras, l’Ajuntament «està treballant» en diferents vies per donar utilitat a l’equipament, que es destinaria a habitatges assequibles.