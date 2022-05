El Govern ha autoritzat aquest dimarts l’aprovació del conveni signat al març entre l’Agència Catalana de l’Aigua (ACA) i el Consorci Besòs Tordera per garantir el funcionament de 26 depuradores del Vallès Oriental i el Moianès. L'acord preveu un pressupost de 100 milions d'euros durant el període 2022-2026. En concret, hi ha 77,5 milions per al manteniment, 20 milions per a inversions i 3,9 milions per redactar projectes constructius. La xarxa de depuradores afectada dona servei a aproximadament 450.000 habitants. El conveni forma part d'un nou model de gestió amb què l'ACA es proposa millorar el finançament del sanejament de les aigües residuals per als ens locals.

Aquests convenis, ressalta la Generalitat, permeten definir un marc d’atribució dels diners per finançar les despeses d’explotació, de reposició i d’inversió corresponents als sistemes públics de sanejament en alta, i fer possible una millor planificació de les actuacions.