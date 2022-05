La Generalitat licitarà al llarg del mes que ve les obres de millora previstes a la carretera C-59 en el tram que va des de Moià fins a Sant Feliu de Codines, que suposaran una inversió de 6,5 milions d’euros, segons el projecte que es va presentar a final de l’any passat.

Segons han concretat fonts del departament de Territori, la voluntat és iniciar els treballs entre finals d’aquest any i principis del vinent, tot i que quan el secretari de Territori i Mobilitat, Isidre Gavín, va exposar el projecte als alcaldes del Moianès, ara fa sis mesos, va anunciar que la voluntat era de posar-les en marxa aquest estiu.

Les mateixes fonts han concretat que, en paral·lel, ja s’ha iniciat la licitació de la redacció del projecte constructiu per donar continuïtat a aquesta obra, de manera que posteriorment es faci la millora des de Moià fins a la connexió amb l’Eix Transversal, a Santa Maria d’Oló. En aquest sentit, han posat en relleu que el departament «ha accelerat» l’impuls d’aquest projecte, recollint les peticions del territori, per poder executar aquesta obra a continuació de l’altra.

El març passat, el Parlament de Catalunya va requerir al Govern de la Generalitat que aquest any 2022 es fes efectiva la licitació de les obres de millora previstes a la carretera C-59 en el tram que va des de Moià fins a Sant Feliu de Codines i que es posés fil a l’agulla «a la redacció del projecte constructiu per al condicionament» d’aquesta mateixa carretera, però en aquest cas del traçat que connecta la capital del Moianès amb l’eix Transversal (C-25), que és el que ara s’encarrila.

Així s’acordava en una proposta de resolució presentada pel grup socialista i que va acabar rebent la llum verda de la Cambra.

Entre Moià i Sant Feliu hi ha un projecte clar i definit que abasta un recorregut de 16,5 quilòmetres. Inicialment, s’havia parlat d’una xifra d’1,5 milions, però en la presentació del desembre passat Gavín va justificar l’increment a la voluntat que la reforma sigui «integral», incorporant-hi més actuacions per millorar-ne la seguretat i evitar els accidents amb els animals.

D’aquest darrer punt destaca la incorporació, pionera, de filats per evitar que els animals accedeixin a la via.

Les principals actuacions previstes són la renovació del ferm, la millora de la canalització del trànsit en interseccions, la implantació d’un separador de fluxos per reduir el risc de xocs frontals i l’aplicació de mesures per evitar accidents amb animals. Tanmateix, l’actuació no comportarà cap modificació en el traçat.

Pel que fa al ferm, es farà un tractament previ en aquells punts on hi ha més desgast. En alguns trams, i a la travessera de Castellterçol, el que es farà és estendre una capa de paviment especial per reduir el soroll del pas dels vehicles.

Reforç de la separació de sentits

En paral·lel es preveu construir cunetes trepitjables, que permetran donar un sobreample a la carretera. En total es formaran 6,6 quilòmetres de cunetes revestides de formigó.

També es modificarà la senyalització de tot el recorregut, les barreres de seguretat i de l’abalisament. Un dels aspectes més destacats és que, per reforçar la separació de sentits, s’implantarà un separador en un tram de 2,2 quilòmetres, al pas de la carretera pels termes de Sant Feliu de Codines i Sant Quirze Safaja. S’incideix en aquest tram amb aquest reforç perquè es considera un dels més perillosos quant al registre d’accidents per col·lisions frontals, que són els que acostumen a tenir conseqüències més fatídiques. En concret, es pintarà una franja central vermella per fer més visible la separació de sentits en la conducció, com per exemple la que fa uns anys ja es va pintar en bona part del traçat de l’eix Diagonal, entre Manresa i Vilafranca.

Entre les mesures hi ha la millora de dues interseccions, als termes de Castellterçol i de Moià, que donen accés a zones industrials. També la construcció d’apartadors per a les parades de bus.

Amb l’objectiu de reduir l’elevada sinistralitat per accidents amb ungulats, el projecte també preveu fer passos de fauna i canadencs –formats per barres metàl·liques- per impedir el pas d’animals. A més, de manera pionera, es col·locaran filats elèctrics per impedir el pas del bestiar en aquelles zones, on és més complicat posar-hi passos.