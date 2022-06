Moià tanca al trànsit una part del nucli antic els caps de setmana d’estiu

Moià tancarà al trànsit rodat quatre dels principals carrers del nucli antic durant els caps de setmana al llarg de tot l’estiu. Una mesura que té per objectiu millorar i potenciar la circulació a peu en un període en què augmenta notablement l’afluència de vianants pel creixement poblacional que s’hi registra, tant pels segons residents com pels vilatans que durant la setmana son fora.

En concret, aquesta restricció serà efectiva als carrers de Sant Antoni, Joies, Rafael de Casanova i a la plaça Major, que són alguns dels vials que donen més connectivitat al sector de la part antiga de la capital del Moianès on hi ha una part del sector comercial, l’ajuntament, el Consell Comarcal, l’església o el museu. Són carrers on, per tant, no s’hi podrà circular en vehicle ni els dissabtes ni els diumenges, des de les 7 del matí fins a les 8 del vespre. La mesura es començarà a aplicar aquest mateix cap de setmana i es mantindrà vigent fins al del 25 de setembre. Seran, per tant, un total de 17 caps de setmana els que hi haurà aplicada la restricció.

També es farà extensiva per a jornades fora de les dates acordades en que es programin esdeveniments que suposin el que el consistori qualifica d’«activitats d’interès general».

Aquesta iniciativa forma part de les diverses mesures que l’Ajuntament ha anat i vol anar implantant per millorar el que es considera que és un dels cavalls de batalla de Moià, el del trànsit rodat, comptant-hi també el de la manca d’aparcament, en un municipi on es produeixen pics importants de creixement de població estacional. Així per exemple, el desembre passat la Policia Local va reiniciar el control de la zona blava del municipi, que és gratuïta però amb temps limitat, per incentivar una rotació de l’aparcament que ja era l’objectiu inicial d’aquest sistema (implantat des de fa anys) però que l’Ajuntament admetia que no es produïa, bàsicament per la falta d’efectius d’agents que ha tingut durant aquests anys.

Mentrestant, el consistori treballa també en el projecte per poder posar en servei a final d’any el pàrquing que hi ha construït però inacabat des de fa anys sota la plaça del centre d’assistència primària. Les obres ja en licitació suposaran una inversió de 600.000 euros, i l’obertura del pàrquing públic, amb unes 150 places, ha de suposar una important millora en la mobilitat del nucli antic de la capital del Moianès.