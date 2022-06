El Comarcal del Moianès està enllestint els preparatius de cara a la vuitena edició de la Universitat d’Estiu del Moianès, que se celebrarà a la comarca del 4 al 15 de juliol amb un retorn pràcticament a la normalitat després dels dos anys de pandèmia si bé se seguiran els protocols que encara hi hagin vigents.

L’oferta d’enguany preveu quatre cursos, que donaran crèdits perquè estan reconeguts pel departament d’Ensenyament, i que mantindran obertes les inscripcions fins a l’1 de juliol.

Durant la primera meitat del curs, se’n farà un sobre Patrimoni Històric del Moianès, amb visites a sis edificis emblemàtics de la comarca, com la Casa de Beneficiència, el Maset, o el Parc de Bombers de Moià. Serà de 15 hores, els matins del 4 al 8 de juliol.

En aquestes mateixes dates, però amb un total de 20 hores i a les tardes, es preveu un curs d’eines de millora per a la vida emocional, amb sessions de psicologia, educació i comunicació. I en una aposta similar, es proposa un taller de mindfulness (o a prendre a combatre l’estrès), de 15 hores a la tarda, entre l’11 i el 15 de juliol. Finalment, també de l’11 al 15 però 15 hores als matins, es durà a terme un taller d’expressió artística. Els preus són de 60 euros per als cursos de 15 hores (15 per sessió si es fan separades), i de 70 per al de 20 (20 per sessió)

A banda dels cursos, el dilluns 11 de juliol s’ha convidat a l’actor Joan Pera, que parlarà d’«una experiència de vida des de l’humor», en un acte obert a tothom i de franc, a les 7, al parc municipal de Moià.