El pàrquing del CAP de Moià, un equipament que surt del forat econòmic

L’adjudicació de les obres per poder completar i obrir aquest mateix any una part del pàrquing soterrat que Moià té sota la plaça del CAP té una rellevància que va molt més enllà del fet que el municipi pugui disposar properament d’aquest equipament. Té una força simbòlica, ja que aquest aparcament és un dels màxims exponents, si se’n pot dir així, de la greu etapa de crisi econòmica que ha hagut de superar aquest Ajuntament, en què va acumular un deute milionari que n’ha llastat la gestió durant els últims tres mandats.

Una situació crítica, herència de la gestió feta durant la primera dècada d’aquest segle XXI, que ja ha anat quedant superada i que ara permet reflotar projectes com el del pàrquing soterrat, o afrontar-ne de nous.

Oferta única

Al maig del 2019, pocs abans de les eleccions municipals que van donar lloc a l’actual mandat, es feia públic que l’Ajuntament de Moià passava a ser el nou propietari de l’aparcament subterrani a mig fer de sota la plaça del CAP i també de l’edifici d’habitatges de l’antiga caserna.

Eren els dos actius que faltava liquidar de la societat municipal MoiàFutur, en concurs de creditors, i pels quals el consistori va presentar una oferta de compra l’abril d’aquell any.

El pàrquing és un dels actius que van quedar encallats i en perill de la fatídica empresa municipal MoiàFutur

L’administrador concursal va comunicar que aquesta era l’única oferta presentada, i per tant l’Ajuntament es va quedar els dos equipaments, i va posar fi així a gairebé una dècada de deutes acumulats per una societat en fallida que havia estat impossible de reflotar.

En el cas de l’aparcament, l’oferta presentada va ser de 195.000 euros sobre una taxació d’1.576.070 euros, mentre que la dels pisos de la caserna pujava a 100.125 euros sobre una taxació de 374.094 euros. Amb aquesta compra, l’Ajuntament recuperava dos actius que considerava importants per al municipi (i per un cost de 295.125 euros), i aconseguia evitar fer front als préstecs amb Caixa Catalunya, a banda dels interessos de demora i possibles responsabilitats que suposava el manteniment d’aquesta societat endeutada.

Els problemes de MoiàFutur arrencaven dels darrers anys de l’era de l’alcalde Josep Montràs, que va governar al poble entre el 1983 i el 2011. Va ser a través d’aquesta empresa municipal que es va construir el CAP amb un pàrquing subterrani de tres plantes i es volia promoure la conversió de l’antiga caserna de la Guàrdia Civil en habitatges. En tots dos casos els contractes inicials es van modificar poc temps després d’haver-ne fet l’adjudicació, per ampliar-ne el contingut (el pàrquing amb dues plantes més, i la caserna també amb un aparcament subterrani), la qual cosa n’augmentava el pressupost.

Tot plegat va elevar el deute de MoiàFutur fins a 5.800.000 euros el 2011 per unes obres que van quedar a mig fer. Atesa la impossibilitat de fer front a aquest deute, la societat va presentar un concurs de creditors.

Va ser a final del 2018 quan el jutge va manar a l’administrador concursal la liquidació d’aquests actius, i va donar un termini de tres mesos per trobar compradors. L’Ajuntament de Moià, que es negava a perdre’ls, va presentar la seva oferta i va poder adquirir els béns.

La situació de crisi econòmica i el fet de comptar amb uns equipaments sense finalitzar o en estat ruïnós no van ajudar a trobar una sortida viable a la societat, però va ser la resolució de la Comissió Territorial d’Urbanisme, de 31 de gener de 2018, denegant la modificació puntual que havia de permetre el canvi d’ús de la primera planta soterrani per admetre l’ús comercial, la que va determinar la inviabilitat de la societat.

Aquesta resolució de la Comissió Territorial d’Urbanisme va avortar definitivament la possibilitat d’explotació comercial del soterrani de la plaça del CAP, solució que la societat havia proposat en el conveni de creditors per reactivar econòmicament la societat, i va obligar a l’Ajuntament a demanar la liquidació de la societat, davant la impossibilitat total de fer front als pròxims venciments del deute fixats en el conveni.

Davant d’aquests fets el jutge, a finals de 2018, va manar a l’administrador concursal la liquidació dels actius de la societat i li va donar un termini de tres mesos per trobar ofertes per la compra dels actius (aparcament soterrat i edifici d’habitatges de l’antiga Caserna de la Guardia Civil) mitjançant oferta en sobre tancat, que va amb la seva adquisició per part del consistori.