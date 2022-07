L’Ajuntament de Moià ha aprovat inicialment el projecte constructiu per a la renovació del clavegueram al carrer Remei (fase 2) entre els carrers Feliu Comadran i Saiol. Es tracta d’un equipament de la xarxa general i d’una actuació que es va definir com a prioritat alta en el Pla Director de Clavegueram de què es va dotar el municipi per fer una diagnosi del seu estat. Aquesta intervenció permetrà ampliar la capacitat del col·lector actual en la longitud de carrer i en millorarà el funcionament i la capacitat de desguàs, que és insuficient. El pressupost és de 209.459 euros, finançat entre Ajuntament i Aigües de Moià.