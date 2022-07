Les excavacions estudien la relació entre els humans i la fauna salvatge

La recerca arqueològica al Parc Prehistòric de les Coves del Toll enguany també està de celebració pels vint anys de les campanyes d’excavació de l’Institut Català de Paleoecologia Humana i Evolució Social (IPHES). El director d’Excavacions dels Jaciments a les Coves del Toll, Jordi Rosell, que actualment lidera una investigació sobre el comportament humà a partir de les relacions amb la fauna a les coves del Toll, posa en relleu que l’interès de les cavitats ha incrementat al llarg d’aquestes dues dècades, sobretot arran del descobriment a la cova de les Teixoneres, l’any 2016, de les restes d’un infant neandertal d’uns 4 anys d’edat que va habitar l’indret ara fa més de 50.000 anys, juntament amb les d’un altre individu de menys de 7 anys i d’un adult senil.

«La valoració dels 20 anys d’excavacions és molt positiva, tenint en compte els últims descobriments, que ens esperonen a continuar treballant», remarca. Durant els primers anys, explica que eren uns jaciments que «passaven força desapercebuts, en ser considerats petits i pocs interessants, però la troballa de restes humanes de neandertals obre un camp de possibilitats». L’investigador afirma que, en els últims anys, el suport de les administracions també s’ha reforçat, «en veure que les coves del Toll aporten dades punteres».

Rosell ressalta que el salt endavant es va produir quan van començar a excavar l’exterior de la cova. «La tendència és creure que els neandertals feien vida a l’interior de les coves, però allà només hi havia foscor, humitat i ratpenats», destaca. Les ocupacions humanes, sosté, s’establien a l’exterior, on tocava més la llum. Per aquest motiu, actualment una de les zones d’excavació de la cova de les Teixoneres se situa a la part exterior de la cavitat, on des de fa dues setmanes els investigadors estan resseguint una superfície amb restes de fogueres que posen de manifest la presència de comunitats humanes. En el cas de la cova de les Teixoneres, remarca que estan recopilant dades per investigar «l’evolució dels modes de vida dels neandertals en funció dels canvis climàtics que es produïen en aquella època». Al llarg d’una jornada d’excavacions, en aquesta cavitat poden arribar a trobar unes cinc-centes restes, «que corresponen a restes de carbó, antigues eines o trossets d’os dels animals que es cruspien», detalla. De fet, comenta que a les coves del Toll «tenim la sort que els materials es conserven molt bé».

En paral·lel, l’equip d’arqueòlegs també treballa a la cova del Toll per tal d’investigar «els canvis que van experimentar les faunes quaternàries d’aquest període i quina era la seva interacció amb les comunitats humanes», destaca. Fins al moment, l’investigador subratlla que han detectat interaccions entre les poblacions humanes i la fauna salvatge, «que sovint fugia de l’indret en percebre la presència humana». No obstant això, remarca que encara s’han d’analitzar amb cura totes les dades que s’obtindran al llarg d’un mes d’excavacions, que es prolongarà fins a finals de juliol. Després, els investigadors creuaran les dades al laboratori amb la perspectiva d’aconseguir informació sobre la interacció entre els humans i els carnívors i els canvis ambientals de la zona, «que també ajuden a explicar les dinàmiques de les comunitats humanes», fa notar.

La investigació actual compta amb una subvenció pública que té una durada de quatre anys. A partir d’aleshores, l’investigador apunta que s’encaminaran en una direcció o en l’altra en funció dels resultats, «però les perspectives són molt bones». Pel que fa a la cova del Toll, posa en relleu que de cara al futur el seu objectiu és poder obrir una zona d’excavació a la part exterior «on ens podríem trobar alguna sorpresa». En el cas de la de les Teixoneres, tenim ocupacions humanes fins més enllà dels 250.000 anys, és a dir, tota la història neandertal en una cova, «un fet que ens brinda moltes expectatives», conclou.