Monistrol de Calders celebra aquest cap de setmana els actes centrals de la seva festa major, que té propostes fins dilluns. Entre altres activitats, avui hi haurà un concurs de no paelles, una cercavila de gegants que comptarà també amb la presència dels de Calders, Castellcir i Barberà del Vallès, i una nit musical amb l’Orquestra Swing Latino, el grup de versions Dr. Brujo i DJ Raquel.

Demà tindrà lloc el concurs de pintura ràpida, hi haurà instal·lats jocs de fusta , i també es tancarà amb una doble oferta musical en què s’alternaran DJ Tònics i l’Orquestra Mitjanit. A més, es podrà veure l’obra de teatre Lapònia, de l’ACR de Fals.

La jornada de dilluns té com a propostes contes i cançons per a infants; una audició de sardanes amb la cobla La Nova Vallès, i un sopar popular amb concert final amb Suicide Brothers. La major part dels actes tindran com a escenaris la Platanera, el pavelló i la plaça de l’Església.