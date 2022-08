Una dotzena de colles vingudes d'arreu de Catalunya van festejar amb la Colla de Geganters de Moià les quatre dècades de trajectòria d'aquesta entitat i l'edició número 40 de la seva trobada anual. Unes xifres rodones que mereixien una bona celebració, i que així la van tenir ja que els carrers del centre del poble es van omplir de gegants, geganters, músics i públic que van crear un gran ambient festiu.

La trobada es va iniciar començarà a les 6 de la tarda amb la plantada dels gegants convidats a la plaça de Sant Sebastià, i a les 7 es va posar en marxa una concorreguda cercavila que va culminar amb els actes finals a la plaça Major: presentació i ballada de cadascuna de les colles, lliurament de records i ballada final conjunta de comiat.

Era la primera trobada que Moià podia celebrar amb normalitat després de dos anys trastocats per les restriccions per la pandèmia. Hi van prendre part les colles d’Aiguafreda, Argentona, Artés, Avinyó, l’Esquirol, Navarcles, Olesa de Montserrat, Poble Nou de Manresa, Puig-reig, Sallent, Sant Joan de Vilatorrada i, lògicament, els amfitrions, Moià, amb totes les seves parelles. Van tancar la festa els més antics, Isabel i Ferran, que van celebrar precisament l’any abans de la pandèmia, el 2019, el seu 75è aniversari.