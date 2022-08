L’Ajuntament de Moià manté oberta la pista municipal de l’escola pública Josep Orriols i Roca per al conjunt de la població que la vulgui utilitzar com a espai per a l’esport i el joc lliure. Se’n podrà disposar fins al proper 4 de setembre, entre les 9 del matí i les 9 de la nit.