Moià comença l’adequació de l’aparcament soterrat, que preveu obrir al novembre

Moià ja té en marxa els treballs d’adequació i finalització de l’aparcament municipal que hi ha sota la plaça del Centre d’Atenció Primària (CAP), que mai no s’ha arribat a obrir al públic i que es troba encallat des de fa més d’una dècada. Tal i com ja a informar aquest diari, l’objectiu immediat de l’Ajuntament és completar i obrir aquest any dues de les tres plantes de què consta l’equipament. L’última previsió que ha apuntat el consistori és la de posar-lo en marxa el proper mes de novembre. Cal tenir present que l’estructura està completament feta, però que el que hi manca son sobretot instal·lacions de serveis, infraestructures d’accessibilitat i marcatge dels espais.

En concret, el projecte que ara ja s’executa preveu adequar dues plantes d’aparcament dotant-les de les instal·lacions necessàries pel seu funcionament així com els paviments, tancaments interiors, exteriors i sectoritzacions.

l’obertura del pàrquing permetrà disposar d'un equipament públic per a 147 vehicles i 4 motos

També s’adequarà l’accés al pàrquing que es troba a la planta 0. A la planta -1 hi haurà 72 places per a vehicles i a la planta -2 es projecten 75 places per a vehicles i 4 per a motos. L’equipament funcionarà com un aparcament públic, amb gestió municipal, on els usuaris hi accediran agafant un tiquet amb registre d’hora d’entrada i a la sortida es pagarà un preu simbòlic pel temps d’estacionament. En total, doncs, l’obertura del pàrquing permetrà disposar d'un equipament públic per a 147 vehicles i 4 motos, complementats a més amb 8 punts de recàrrega de vehicles elèctrics.

Les obres que ara es portaran a terme es va treure a concurs amb un pressupost de poc més de 600.000 euros i, finalment, es van acabar adjudicant per un import de 529.199 euros a Auxiliar de Servicios y Asistencia, SLU, una de les sis empreses que van concórrer al concurs.

El cost de les obres d’adequació de l’aparcament públic soterrat, situat a la plaça del CAP, a l’illa formada pels carrers de La Tosca, Jacint Vilardell, Santa Magdalena i passatge Orriols, es finançarà en un 90% amb una subvenció de la Diputació de Barcelona.

La seva futura obertura permetrà fer efectiu el nou Pla de Mobilitat de Moià, que vol posar solucions a un dels principals dèficits de la capital del Moianès, com és el de la manca d’aparcament (sobretot en caps de setmana, festius i vacances, quan més creix la població amb els residents estacionals), com també els problemes de circulació en alguns carrers, la manca de zona blava o la rotació de vehicles.

El pàrquing és un dels equipaments que inicialment va desenvolupar l’antiga societat municipal MoiàFutur (que va acabar entrant en fallida) i que va quedar aturat, però que posteriorment, i després d’un llarg procés amb un concurs de creditors, l’Ajuntament va poder adquirir i recuperar com a actiu municipal juntament amb l’edifici de l’antiga caserna.

Mentre no disposa d’aquest equipament, l’Ajuntament ha anat emprenent diferents mesures per intentar millorar aquests problemes d’estacionament i mobilitat. Així per exemple, el desembre passat la Policia Local va reiniciar el control de la zona blava del municipi, que és gratuïta però amb temps limitat, per incentivar una rotació de l’aparcament que ja era l’objectiu inicial d’aquest sistema (implantat des de fa anys) però que l’Ajuntament admetia que no es produïa, bàsicament per la falta d’efectius d’agents que ha tingut durant aquests anys.