Moià ha programat per aquest dilluns al vespre el pregó de Festa Major, que ahir va haver d’ajornar per la pluja. Es farà a les 10 de la nit a la plaça de Sant Sebastià, i anirà a càrrec de l’entitat Fadeam-Els Avets, que celebra 40 anys al poble. D’aquesta manera es donarà el tret oficial a un programa que arrencarà de ple dimecres, i que enguany es desplegarà amb tota la seva plenitud. Això vol dir que es recuperarà l’activitat musical que havia quedat mig aturada per la pandèmia, i s’introduirà, com a novetat, un correfoc que ja s’havia previst fa dos anys però que no s’ha pogut celebrar fins ara. Els actes s’allargaran tota una setmana, fins al 16 d’agost, si bé l’endemà tindrà lloc la Festa de l’Arbre Fruiter.

El jovent serà protagonista de l’oferta a l’entorn de la Cabra d’Or, que dimecres i dijous centrarà les activitats amb les tradicionals escenificacions de la llegenda i les cercaviles pels carrers, i enguany també es recuperarà el sopar popular del dijous, que feia tres anys que no es feia. A la nit es posarà el punt final amb el ball de la Cabra d’Or i la música del punxadiscos PD Cabrit. L’animació de Gertrudis i Buhos De fet, la música serà un dels plats forts d’aquesta edició de la festa, després de dos anys de suspensió dels concerts nocturns. Dissabte, 13 d’agost, actuarà Gertrudis al Parc Municipal, a partir de 2/4 de 12 de la nit, i l’endemà, al mateix lloc però mitja hora més tard, serà el torn de Buhos, que presentaran el seu disc El dia de la victòria. A banda d’aquests dos grans reclams, divendres també hi hauran actuat Pony Pisador i els DJ Marsi Quico, Coqui i l’Iu, i enguany tampoc no faltarà la música d’orquestra, amb la Rosaleda, dilluns a la tarda i a la nit al local de Les Faixes, mentre que al Parc Municipal actuarà el grup de versions Tapeo Sound System i DJ Arzett. Un altre dels reclams d’aquesta festa serà el correfoc, que s’estrenarà com a novetat, el diumenge 14 d’agost. Començarà a 2/4 de 10 de la nit a la plaça Major, i anirà a càrrec dels Diables de Castellterçol. Un acte per a joves i petits, si bé els infants també tindran la seva parcel·la d’ofertes en aquesta festa major. Dissabte podran gaudir de l’espectacle teatral Antipasti, l’endemà d’una fira d’atraccions silenciosa, i d’una nova oferta teatral, en aquest cas amb l’obra Histriònic. A més, durant la festa major també hi haurà un tobogan aquàtic, la festa de l’escuma i una matinal de jocs infantils en paral·lel, dimarts. El programa es complementarà amb les activitats de cultura popular, en què destaquen les danses de dimarts a la tarda a la plaça Major, amb el ball del ciri, el ball de veguers de Sant Joan, el ball de Rams amb els gegants de Moià, el ball de bastons de Moià i el vals jota. Tanmateix, la cultura popular també haurà estat present diumenge i dilluns amb la imatgeria local i amb un protagonisme especial pel 40è aniversari dels Geganters de Moià. Finalment, el toc d’humor el posarà l’espectacle de Quim Masferrer, dimarts, amb les entrades ja exhaurides.