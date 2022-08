La festa de la Cabra d’Or arrenca demà, dijous 10 d'agost, i marcarà l’inici d’un extens programa de festa major que omplirà Moià de música, cultura i oci fins dimarts de la setmana que ve, 16 d’agost.

Articulada seguint una de les llegendes més apreciades del poble, els actes giren a l’entorn de les vicissituds de Bernat, l’heroi, per aconseguir trobar la cabra d’or que li demana el senyor de Planella per alliberar la donzella, Dolça. Aquest és l’argument de la Cabra d’Or: una història d’amor, una cabra daurada molt ben amagada i un noble tirà que acaba apedregat pel poble. Teatre, danses, músiques, gastronomia i recerques nocturnes ompliran Moià durant dos dies de propostes medievals per a tots els públics, amb activitats per a petits i grans.

Els actes començaran demà a la tarda amb una escenificació teatral de la llegenda i una caminada popular fins al castell de Clarà per buscar la Cabra d’Or amb l’ajuda d’un joc de pistes. Hi haurà sopar de carmanyola i cercavila nocturna amb la Banda Àuria fins al Parc Municipal, on es tancarà la nit amb concert i PD’s.

Dijous, el matí començarà amb tallers infantils i balls de la cabra amb la Banda Àuria. Els més petits també podran gaudir d’una cercavila pròpia, amb una cabreta. El plat fort serà a la tarda amb la cercavila per celebrar la troballa de la Cabra d’Or i portar-la al senyor de Planella. Conduïda per portadors i portadores del poble i amb un nombrós seguici, s’escenificarà un dels moments més intensos de la llegenda: l’entrega de la cabra al senyor de Planella i l’apedregament, ja que pretén no complir amb la seva paraula i quedar-se amb la Cabra d’Or sense tornar la donzella. Al vespre, es recupera el sopar popular que al 2019 no es va fer (tampoc el 2020 i el 2021, els dos anys anys de pandèmia amb la festa de la Cabra d’Or en format reduït). «Serà un àpat no tan complexa com es feia abans, però hem volgut tornar a incorporar l’àpat al programa per no trencar l’activitat, que s’allarga fins a la nit», explica Marc Gallifa, membre de l’organització de la Cabra d’Or.

A la nit, s’interpretaran els ball de la Cabra d’Or amb la Banda Àuria i els ballarins. I clourà la festa, el punxadiscos PD Cabrit.

La Cabra d’Or, que arriba a la 13a edició, és una festa que atrau cada any nombrosos moianesos i visitants, «una festa que té valor i que val la pena seguir-hi apostant», remarca Marc Gallifa.