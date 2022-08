La Festa Major de Moià presenta una programació musical potent. És una de les apostes de l’Ajuntament després de dos anys de restriccions per la covid, «durant els quals el jovent ha sortit molt perjudicat per amb la suspensió dels concerts nocturns», diu el regidor de Cultura de Moià, Gabriel Roselló.

El grup de rock Buhos serà el principal reclam, amb la presentació del seu disc El dia de la victòria. El concert de Buhos serà diumenge, 14 d’agost, a les 12 de la nit. L’entrada val 5 euros i es pot comprar anticipada web entrapolis.com. Es farà al Parc Municipal, amb una capacitat per a 1.800 persones.

L’actuació de Buhos, així com l’espectacle Bona Gent de Quim Masferrer, són els únics actes de pagament de la festa major, la resta són gratuïts.

Abans de rebre a Buhos, Moià comptarà amb un altre grup potent com és Gertrudis, que pujarà a l’escenari del Parc Municipal dissabte, 13 d’agost. A partir de 2/4 de 12 de la nit farà cantar i ballar amb la seva rumba catalana. Després, tancarà la nit DJ Nandu.

A part de Gertrudis i Buhos, altres concerts destacats són el del Pony Pisador, que es farà aquest proper divendres a 2/4 de 12 al Parc Municipal. A continuació, els DJ’s Marsi, Quico, Coqui i l’Iu.

I dilluns, 15 d’agost, l’orquestra Rosaleda s’encarregarà d’amenitzar tant el concert de tarda, a 2/4 de 8 a l’espai cultural Les Faixes, com el ball de nit, que començarà a les 11 al mateix local. Paral·lelament, al Parc Municipal, el jovent podrà gaudir del concert a càrrec del grup de versions Tapeo Sound System, i després DJ Arzzett.

Fira d'Artesans i d'Artistes

La Fira d’Artesans i d’Artistes del proper dissabte omplirà d’ambient la zona del carrer Sant Antoni, la plaça Major, l’avinguda de la Vila, la plaça del CAP i el carrer Sant Josep. La bona acceptació de la fira l’any passat, en la seva primera edició, ha motivat a repetir-la. Serà un acte més de la festa major i comptarà amb una vintena de parades, que es complementaran amb taller de manualitats i pintura, espai de jocs, clown i malabars, contes, concert de piano i concert amb S’temple bar.

La festa compta, com a novetat, amb un correfoc

La Festa Major de Moià incorpora al programa d’actes un correfoc. Es farà diumenge, 14 d’agost, a càrrec dels Diables de Castellterçol. El recorregut s’iniciarà a 2/4 de 10 de la nit des de la plaça Major i recorrerà diversos carrers i places. El regidor de Cultura, Gabriel Roselló, explica que la idea era introduir el correfoc per la festa major del 2020, però la pandèmia ho va impedir. L’any passat tampoc no es va poder fer i aquest any s’estrena amb la voluntat que tingui continuïtat.

Actes infantils de qualitat

Les propostes per al públic infantil i familiar guanyen pes i qualitat. Tal com ha explicat el regidor de Cultura, Gabriel Roselló, l’Ajuntament de Moià ha apostat per a espectacles atractius per als nens i nenes.

Dissabte, 13 d’agost, es podrà gaudir d’Antipasti, a càrrec de la companyia El Que Ma Queda De Teatre, que pujarà a l’escenari de la plaça Major a 2/4 de 8 del vespre.

Diumenge, de 6 a 7, fira d’atraccions silenciosa perquè en puguin gaudir infants i joves amb sensibilitat auditiva.

Dilluns, 15 d’agost, el Replà Teatre interpretarà l’obra «Histriònic», a les 7 de la tarda a la plaça Major.

Els més petits també podran gaudir d’altres propostes com ara el tobogan aquàtic Splash Slide i la festa de l’escuma, que es farà dimarts de la setmana que ve a les 11 del matí al carrer Sant Josep. I de forma paral·lela, a la zona del llac del Parc Municipal, matinal de jocs infantils amb El Pájaro Carpintero.

Procés participatiu

El programa d’activitats juvenils de la festa major s’ha decidit a través d’un procés participatiu en què hi han participat 209 joves, amb 80 propostes. L’Ajuntament agraeix la participació dels joves, així com també dona les gràcies a les entitats que organitzen actes per la festa major. En aquest sentit, no hi faltaran propostes esportives gràcies a la implicació de vàries associacions.