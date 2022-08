La mostra de cultura popular és un acte que cada any captiva als moianesos i visitants. Enguany se’n celebrarà l’onzena edició, amb la novetat que els balladors i balladores estrenaran vestuari.

Ballaran el Ball del Ciri i altres danses tradicionals: el Ball de Veguers de Sant Joan, el Ball de Rams amb els gegants de Moià, el ball de bastons de Moià i el Vals Jota. Totes les actuacions seran interpretades per la Cobla Sabadell.

La mostra de cultura popular es farà dimarts que ve, 16 d’agost, a 2/4 de 7 de la tarda a la plaça Major de Moià. En cas de pluja o mal temps es traslladarà a l’espai cultural Les Faixes. És un acte organitzat per l’Ajuntament de Moià, el Grup de Danses Tradicionals, els Geganters de Moià i la Colla de Bastoners.

Homenatge a la gent gran

L’homenatge a la Gent Gran i Festa de l’Arbre Fruiter presenta enguany una fórmula reformada per tal «d’arribar a més públic i de totes les edats», comenta el regidor de Cultura, Gabriel Roselló. Fins ara era un acte en què pràcticament només hi participava la gent gran, i la intenció és motivar a altres franges d’edat. Per això s’ha plantejat una jornada «més atractiva i dinàmica».

Dimecres, 17 d’agost, a les 12 del migdia, missa d’homenatge a la vellesa. A 2/4 de 7 de la tarda, recepció a la presidenta d’honor d’enguany, Àurea Autet (metgessa moianesa especialista en psiquiatria). A continuació, plantada simbòlica de l’arbre. A les 7 de la tarda, 17a Festa de l’Arbre Fruiter i d’Homenatge a la Vellesa, a l’esplanada del par c de baix del Parc Municipal.

La jornada s’acabarà amb un dels concerts del Festival Internacional de Música Francesc Viñas. Actuarà la soprano Laura Brasó i la pianista Berta Brull, a les 9 del vespre a l’auditori de Sant Josep.