«He vist molts pobles de Catalunya a través d’un forat». El forat que els gegants tenen al mig de la roba que els cobreix perquè els portadors hi puguin veure. Ho explicava ahir rient Jaume Canadell, dels geganters de Moià. La colla va commemorar el seu quarantè aniversari, i Canadell va ser dels primers en formar-ne part. Encara porta gegants, però té el relleu assegurat amb joves com la Sara Arisa, d’11 anys, que ja porta els gegantons i que així que pugui també portarà els gegants grans.

Ahir van celebrar l’aniversari com millor saben fer. És a dir, ballant pels principals carrers del poble. Però amb la particularitat que hi van participar veterans del grup, els qui van començar a fer ballar els gegants del poble fa 40 anys. Se’ls va convidar a tornar-ho a fer. I més d’un es va animar. Va ser un acte senzill i emotiu enmig de la Festa Major de Moià.

Jaume Canadell, Sebastià Padrisa, l’Eugeni i Josep Maria Coma, juntament amb Sofia Padrisa i Maria Àngels Vilalta van ser alguns dels que 40 anys enrere van decidir crear la colla. Els gegants reis de la població, Ferran i Isabel, en tenen 78. Fins aleshores sortien bàsicament només per les festes de Moià i l’Ajuntament pagava els portadors.

Trobada a Manresa

Canadell va explicar ahir a aquest diari que va ser arran d’una trobada de gegants que es va fer a Manresa, on van coincidir amb altres colles com la de Sallent i Avinyó, que, «xerrant, xerrant, ens vam demanar per què no fèiem una agrupació. I així fins ara». No sap quants cops ha portat els gegants, però amb una mitjana de 15 sortides l’any, «imagina’t. Encara els porto, però ja no puc gaire».

Va assegurar que dins un gegant el més important és mantenir l’equilibri. «Els gegants i les figures han d’estar equilibrades, i necessites els que van a fora perquè a dins no hi veus gran cosa. Tens una visió reduïda i quan dones més de quatre voltes ja no saps on pares». Canadell presumia d’haver conegut molts pobles de Catalunya gràcies a les trobades de gegants, però «els he vist per un forat».

Sebastià Padrisa és un altre dels fundadors de la colla. Molts dels qui van crear la colla procedien dels armats de Moià. «Bàsicament donàvem a conèixer el poble. T’ho passes molt bé perquè és una festa familiar». La seva germana Sofia Padrisa també és de la colla inicial. «Ens ho hem passat molt bé. Si no, no hi seríem. Estem orgullosos que hi hagi una colla tan maca després de 40 anys».

Una festa familiar

La d’ahir també va ser una festa familiar. Una mostra clara n’és la Sara Arisa, d’11 anys. «El meu germà David anava sempre darrere dels gegants i al final ens hi vam enganxar tota la família. Ara la meva mare toca la gralla. El meu germà, el meu pare i jo portem els gegants. Jo, els gegantons».

Acompanyats de la banda musical de l’Espai Musical de Moià, els gegants reis van repetir la cercavila que els geganters van fer fa 40 anys enrere. Va començar a la plaça de Sant Sebastià, a l’Ajuntament, i va passar pel carrer de les Joies, plaça Major –davant l’església–, Sant Antoni, Comerç, plaça del Colom, carrer de Sant Josep, Sant Sebastià, per acabar novament a la plaça. «Avui [ahir per al lector] fa 40 anys es va fer la primera cercavila com a colla. A partir de llavors va començar tot», va afirmar l’actual cap de colla, Leandre Ubasart. «Farem el mateix recorregut. És un acte simbòlic».

La colla té els gegants reis, les figures prehistòriques del Toll i la Teixonera, que enguany fan 15 anys, i els gegantons Trapella i el Grony.