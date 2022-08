Veïns de Monistrol volen que se’ls consulti sobre Ca l’Espardenyer

Veïns de Monistrol de Calders molestos amb la gestió del govern municipal de la CUP, s’han unit en una plataforma de protesta contra l’actitud «autoritària» i la manera «poc seriosa de fer i actuar» que diuen que mostra l’alcalde, Ramon Vancells, i la resta de l’executiu, especialment en relació a la rehabilitació de l’antic edifici de Ca l’Espardenyer per fer-hi un centre cívic. Els reclamen una consulta popular sobre el futur d’aquest edifici, i que mentrestant aturin el procés que ha de conduir cap a la seva rehabilitació, que els detractors consideren excessivament cara.

El projecte de rehabilitació de Ca l’Espardenyer fa temps que porta cua, i ja va ser motiu de polèmica en l’anterior mandat entre defensors i detractors del seu enderroc o de la reforma, amb una moció de censura entremig en què la CUP, partidària de la rehabilitació, va ser apartada del govern per ERC i Junts. Des de les eleccions del 2019, i amb una majoria de 4 regidors respecte els 3 de Junts, la CUP ha fet valer la seva força per impulsar la proposta, però amb entrebancs i sense haver deixat enrere les discrepàncies i les crítiques que ara recull el nou moviment veïnal, anomenat Transparència i Democràcia.

En total, el projecte està pressupostat inicialment en 692.721 euros. Fa temps que s’ha aprovat, com també la modificació urbanística que calia per poder adequar la futura reforma que s’hi vol fer a la normativa actual, però el procés de licitació del primer lot que es va obrir a la primavera per començar-lo a executar, va quedar desert, i ara s’han iniciat els tràmits per a un nou concurs que, segons denuncia la plataforma, implica un sobrecost de gairebé 100.000 euros per l’actualització de preus, i que s’obtenen d’unes modificacions de crèdit inicialment destinades a l’enllumenat públic i a la millora de les piscines. La plataforma és contrària «al sacrifici» d’aquestes inversions, la qual cosa «ens genera encara més desconfiança i descrèdit cap al projecte», segons expressen els seus membres en un comunicat. I temen que s’encareixi encara més, fins al milió d’euros, comptant «els 17.545 que ha costat la redacció del projecte, i el que costarà el de direcció d’obres». El seu portaveu, Francesc Berenguer, troba desmesurat aquest volum, i es mostra crític «amb el comportament totalment prepotent i cínic» que diu que tenen l’alcalde i l’equip de govern. Per això considera «del tot necessari donar veu a tots els que no acceptem decisions unipersonals, o altres d’amagades sota suposades consultes o participacions en què només van prendre part una desena de persones lligades a l’equip de govern», apunta en relació al procés participatiu sobre els usos del futur centre cívic que es va fer fa uns mesos al poble.

160 signatures

Per tot plegat, la plataforma Transparència i Democràcia ha dut a terme una campanya de recollida de firmes, 160 en total, que acompanyaven un document on es denunciava l’actitud de l’equip de govern i la manera com s’està gestionant el tema de Ca l’Espardenyer.

En el manifest es demana que es dugui a terme «un autèntic procés participatiu en què puguem participar tots els ciutadans i ciutadanes de Monistrol, i no només el petit grup de l’entorn de l’alcalde». Els membres de la plataforma també reclamen que es reparteixi per totes les cases del poble una còpia del nou import de les obres de Ca l’Espardenyer desglossat per partides, i un document detallat de la destinació que es vol donar a aquest edifici, dels costos de manteniment que tindrà, i a qui es vol contractar com a responsable. Mentrestant, es demana «la suspensió de tràmits destinats a adjudicar el primer lot del projecte».

L’oposició, molt crítica

El portaveu de l’únic grup a l’oposició a Monistrol de Calders, Arturo Argelaguer (Junts per Monistrol), també és crític amb la gestió de l’equip de govern, i diu que va «molt més enllà» de la qüestió de Ca l’Espardenyer, «que és només la punta de l’iceberg». Acusa Vancells i la resta del govern de «no explicar ni pactar res amb l’oposició», i d’actuar unilateralment, tot i assegurar que també hi ha discrepàncies internes, en alguns casos ben manifestes en els plens.

En relació a Ca l’Espardenyer, Argelaguer retreu a Vancells d’haver «tirat pel dret» sense consultar el poble sobre l’enderroc o la rehabilitació de l’edifici. En l’anterior mandat, Argelaguer (aleshores cap de files d’ERC) va ser l’últim dels tres alcaldes que va tenir Monistrol, després de Vancells, que va ser apartat per la moció de censura, i de Sílvia Sànchez, de Junts, i que governava en coalició amb ERC però va renunciar a mig mandat, moment en què Argelaguer li va prendre el relleu mantenint la coalició. Ell mateix apunta que, com a govern, al final del mandat «vam decidir no tirar a terra l’edifici amb la condició que qui entrés al govern fes la consulta», i retreu a Vancells, que va guanyar les eleccions, que no la convoqués.

Argelaguer posa en qüestió la inversió que considera desproporcionada a Ca l’Espardenyer, tenint en compte que puja a un total d’entre 800.000 i 1 milió d’euros «en un el municipi amb més okupes i més atur de la comarca, i que té un pressupost anual de 800.000 euros».