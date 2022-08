Calders tindrà un camp solar de 19 hectàrees a prop de la subestació elèctrica

En el termini d’un any, Calders podria tenir en funcionament el primer parc solar fotovoltaic del municipi. El projecte, impulsat per l’empresa de carburants Meroil, ara també interessada en la producció energètica, ocuparia una extensió de 19 hectàrees en uns terrenys de la finca de Can Canadell, i aprofitaria la seva proximitat amb la subestació elèctrica que hi té Endesa per poder-se connectar fàcilment a la xarxa d’electricitat.

Fa temps que Meroil treballa en la proposta, que fins ara «ha anat superant tots els tràmits», i ara ja es troba en la fase d’exposició pública, de manera que un cop quedin resoltes les possibles al·legacions que s’hi facin, ja es podria procedir a la seva execució, apunta l’alcalde de Calders, Eduard Sànchez. Veient la viabilitat del projecte, l’Ajuntament ja en va fer una presentació pública per informar als veïns dels detalls de la proposta que es vol desenvolupar. «Nosaltres el veiem bé», sosté Sànchez, que d’entrada es mostra partidari de la creació de parcs solars com a eina de foment de les energies renovables, si bé defensa que es facin desplegaments moderats, i apunta que «ara tampoc ens volem convertir en un pol d’atracció pel fet de tenir aquesta subestació, sinó que hi ha d’haver un equilibri».

«Nosaltres el veiem bé», sosté l'alcalde de Calders

De fet, aquest serà el primer camp solar fotovoltaic que s’instal·la al municipi, i en aquest sentit, l’alcalde defensa la possibilitat que de cara a un futur «com a molt n’hi pugui haver un altre d’aquestes mateixes dimensions, però no més», entre altres coses, perquè l’orografia del terreny que té el municipi i la seva situació geogràfica entre dos rius, no el fa prou apte com per poder admetre més instal·lacions d’aquestes característiques.

En concret, el parc que es projecta s’ubicaria en una zona ocupada per camps a la dreta de la carretera N-141c, just després de la subestació elèctrica i la finca de Can Canadell (vegeu la infografia del costat). L’alcalde, Eduard Sànchez desconeix ara per ara quin serà el nombre exacte de plaques solars que s’instal·laran al parc fotovoltaic de la finca de Can Canadell (unes quants s’ubicaran en un altre indret de la finca més proper a la casa), si bé té clar que «per produir la mateixa energia cada cop en calen menys i més petites», de manera que no considera que hi hagi un excessiu impacte paisatgístic.

Amb aquest projecte el municipi obtindrà més diners provinents de la recaptació de l’Impost de Béns Immobles (IBI) sobre els terrenys on s’instal·larà el parc, tenint en compte que ara són rústics, i en canvi, amb el nou parc fotovoltaic hi haurà un promotor que hi desenvoluparà una activitat. L’Ajuntament també tindrà els ingressos corresponents per la llicència d’obres.

La propietat, satisfeta

Qui també és partidari del projecte és el propietari de la finca de Can Canadell, Josep Maria Reguant, que des d’un primer moment ha vist de bon ull la instal·lació d’aquest parc. I és que més enllà dels beneficis que n’obtindrà pel lloguer dels terrenys a l’empresa promotora, Reguant assegura que propostes com aquesta «són una aposta de futur perquè la producció d’energia ha d’anar cap aquí».

Reguant explica que actualment aquests terrenys es dediquen al cultiu de camps de cereals, i admet la poca rendibilitat que tenen avui en dia en comparació de la que s’espera que acabi proporcionar el futur camp solar fotovoltaic que s’hi vol instal·lar.