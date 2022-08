Santa Maria d’Oló donarà avui el tret de sortida a la Festa Major, que concentrarà el gruix dels actes durant el cap de setmana, però que s’allargarà fins dimarts. Les places Sant Antoni Maria Claret, de l’Església o Catalunya o el Torrent Gros, acolliran bona part dels actes, i el pavelló s’omplirà de música. També hi haurà teatre, espectacles d’humor, activitats infantils i juvenils, i propostes esportives.

L’arrencada d’avui arribarà al vespre amb la presentació d’un llibre, i demà les activitats ja ocuparan tota la jornada, al matí amb jocs de cucanya, i a la tarda amb sardanes i una cercavila de gegants. A la nit hi haurà els primers concerts, primer a la plaça Catalunya amb Mr. Hyde i Ekko i després al pavelló amb música punxada. La música tornarà a ser present a la nit de dissabte per cloure una competició de frikijocs i un sopar de carmanyola a la mateixa plaça, mentre més tard al pavelló hi haurà una sessió de Dj. Diumenge al vespre, el toc musical vindrà carregat d’humor i l’aportaran el sopar i les actuacions de Tia Sóc la Crazy i Miquel del Roig; dilluns la veu i guitarra de Mar Pujol i la companyia artística i musical Fun Dan Mondays a la plaça Catalunya, que donarà pas a una sessió Dj. al pavelló; i dimarts la cloenda es farà amb la música de Northern Cellos després d’una arrossada popular.

El programa es completarà amb altres activitats com una escape room, una festa de l’aigua, i una baixada d’andròmines, dissabte; teatre mòbil, diumenge; un espectacle còmic, dilluns; o una caminada, dimarts.