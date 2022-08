Castellterçol s’omple amb els balls de festa major, que s’acaba avui

Castellterçol acomiadarà avui els actes de la festa major, que enguany ha pogut tornar a celebrar plenament després de les restriccions per la pandèmia en les dues edicions anteriors. Aquesta revifalla s’ha posat de manifest en diverses propostes del programa, i entre elles, amb un dels seus principals reclams, com són els balls tradicionals que es fan diumenge al migdia i dilluns a la tarda; la Dansa de Castellterçol i el Ball del Ciri.

La plaça Vella va quedar plena tant en la sessió de diumenge com en la d’ahir a la tarda per presenciar les danses pròpies de la vila, i enguany sense presència de pluja. Amb tot, l’amenaça de mal temps si que ha condicionat algunes de les activitats d’enguany, i divendres va obligar a traslladar els Contes que fan Festa dins de Cal Recader, i la cantada d’havaneres posterior es va fer sota la carpa de la plaça dels Estudis. Tanmateix, el gros de les activitats s’ha pogut fer amb normalitat i amb una bona afluència de públic, des del pregó que l’Esbart Rosa d’Abril va oferir dissabte al del balcó de l’Ajuntament, fins a la tradicional cercavila de gegants i nans, o la gimcana d’ahir al matí al Bosc de Can Sedó.

Avui, entre d’altres, hi ha previst un partit de Bubble Football, un ball de festa major, un espectacle amb Piano Clown Concerto, una corredissa de gegants, i un repicó final amb foc.