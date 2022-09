La dibuixant i ninotaire osonenca Pilarín Bayés és l’autora del nou mural que decora un mur de la plaça Major de Calders i que s’inaugurarà aquest dissabte en el marc de la festa major. El mosaic de grans dimensions recrea el municipi amb el peculiar estil de la reconeguda artista.

El mural porcel·lànic de 6x2 metres, que ha embellit un mur del casal del poble que dona al mirador de la plaça Major, s’estrenarà dissabte a la una del migdia amb la presència de l’autora de les il·lustracions, Pilarín Bayes, que ha reproduït elements, fets i personatges relacionats amb el municipi del Moianès. Segons l’alcalde de la població, Eduard Sànchez, «es tracta d’una caricatura de Calders amb la plaça Major com a centre» i on s’hi pot veure l’església i l’Ajuntament, les entitats del poble, els gegants (el cargolaire i els cargols capgrossos), cantaires i nens de l’escola. També hi ha representats altres elements vinculats a Calders com Guifré el Pilós (repoblador de la Catalunya Central), Nèstor Almendros (cineasta amb un òscar) i llocs emblemàtics com el Castell i la Colònia Jorba.

Per tal d’intentar plasmar l’essència i l’actualitat del poble, Pilarín Bayés va fer una visita a Calders i també es va inspirar en fotografies i informació que li van fer arribar des del municipi. L’empresa osonenca PEPS (Personalització d’Espais Públics) s’ha encarregat de materialitzar el treball de la il·lustradora.