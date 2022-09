Moià preveu tenir llesta, a final d’any, l’ampliació de les oficines dels Mossos

L’Ajuntament de Moià ha iniciat el compte enrere per poder iniciar properament les obres de reforma i ampliació de la comissaria dels Mossos d’Esquadra, que tenen compartida amb la Policia Local a la planta baixa del consistori. La intenció és tenir els treballs enllestits a final d’any, tot i que el temps pressiona l’operació es veu factible perquè no es tracta d’una obra complexa, segons han apuntat fonts municipals.

El projecte, que ja s’ha aprovat, es troba ara en exposició pública a l’espera de la seva aprovació definitiva, però en paral·lel, i per mirar de guanyar temps, l’Ajuntament ja prepara la licitació de l’obra per tenir-la a punt en el moment precís. El pressupost puja a 164.148 euros, i a tot estirar s’hauria de poder començar cap a l’octubre.

Es tracta de guanyar espai de la mateixa planta baixa on ja s’ubiquen les oficines actuals. Ara tenen poc més de 110 metres quadrats i es preveu dotar-les d’uns 70 més, ocupant la meitat de la planta baixa per la zona posterior de l’edifici, és a dir, per la part que dona a la plaça de Can Rocafort. D’aquesta manera, el cos policial incorporarà nous despatxos que s’havien utilitzat per a l’atenció de serveis socials i salut pública, i pel condicionament d’espais en desús, en alguns casos amb obres menors de buidatge de pedra. De fet, es tracta d’una adequació i redistribució interna que ha de permetre «millorar les condicions de treball i la capacitat dels agents», apunten fonts municipals, tenint en compte que «ara treballen en un espai molt limitat».

Tot plegat, suposarà ampliar els vestuaris i serveis, reconstruir el bany públic per complir amb la supressió de barreres arquitectòniques, s’ampliarà l’estança destinada a menjador enderrocant l’envà de separació amb la dutxa (que actualment no es fa servir), i es crearà una sala d’ús polivalent per a les Unitats de Seguretat Ciutadana. Així mateix, s’habilitaran espais per un nou magatzem, una sala de contenció, i per donar una major capacitat a l’armer. Lligat a aquest projecte, també hi ha prevista l’adequació de dos locutoris per a l’oficina d’atenció ciutadana.

En paral·lel a les obres d’ampliació de l’espai, també es preveu anar ampliant el cos i l’horari de servei, tal i com ja va avançar el conseller d’Interior, Joan Ignasi Elena, en una visita que va fer al municipi a començament d’any. La idea és anar incorporant nous agents del cos dels Mossos fins a doblar els 11 actuals, i que la comissaria pugui obrir les 24 hores del dia tots els dies de l’any.