Santa Maria d’Oló disposa des d’aquesta setmana d’un servei de bus a demanda que connecta el municipi amb Vic de dilluns a dissabte (sempre i quan no siguin festius). Es tracta d’una fórmula a mida promoguda per la Direcció General de Transports, ja que tot i que hi ha un nombre d’expedicions establertes i amb horaris concrets, el bus no fa la ruta si prèviament no hi ha hagut com a mínim una persona que l’hagi sol·licitat. És a dir, aquesta línia només es realitza si hi ha usuaris que han fet una reserva prèvia a través d’algun dels canals habilitats (l’app o la web de la companyia Sagalés, o trucant al seu número de telèfon). Aquesta petició del servei s’ha d’haver fet com a màxim a les 6 de la tarda del dia anterior.

En concret, per a aquesta nova línia s’han establert de dilluns a divendres un total de tres expedicions diàries d’Oló a Vic (a 2/4 de 10, 2/4 d’1 i 2/4 de 5 de la tarda), i tres més de Vic a Oló (a les 9, a les 12 i a les 4). Els dissabtes n’hi ha dues, a 2/4 de 10 i a les 3 amb sortida des d’Oló, i a les 9 i a 2/4 de 3 amb sortida des de Vic. El temps del trajecte es calcula d’una mitja hora i es cobreix amb un minibus o minivan. Els punts de sortida i arribada d’aquestes expedicions són l’església parroquial d’Oló i l’estació d’autobusos de Vic.