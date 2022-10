Castellterçol celebrarà aquest diumenge la Fira de Fires, una iniciativa que conjuga un total de quatre certamens: la fira dels ramaders, la del bolet, la dels brocanters i la dels artesans. A més de les tradicionals parades en format de mercat, hi haurà també diverses activitats, com per exemple una degustació popular de bolets, una mostra d’oficis com el de cisteller, ferrer, bufador de vidre o filador amb roda mecànica. També activitats ambientades en el món rural, com una esquilada de mules en directe o una caravana de ruquets. Per als més petits hi haurà jocs infantils i gegants, així com espectacles musicals.