Moià dissenya un pla d’acció per incrementar l’habitatge assequible d’aquí al 2025

Reformar els pisos de l’antiga caserna de la Guàrdia Civil o els de titularitat pública que hi ha en uns blocs del carrer Miquel Martí i Pol, i destinar-los a vivenda social. Són algunes de les mesures que planteja el Programa d’Actuació Municipal que acaba d’aprovar l’Ajuntament de Moià per anar desenvolupant d’aquí al 2025 i mirar d’ampliar el parc d’habitatge assequible. «N’hi ha molta necessitat», apunta la regidora de Serveis Socials, Laia Bonells, tenint en compte que els preus dels pisos són «cada cop més desorbitats».

El pla que s’ha dissenyat inclou diverses propostes formulades per una consultoria externa que s’ha impulsat en col·laboració amb la Diputació de Barcelona, a partir d’un anàlisi de la situació actual, i que detecta una manca d’oferta de pisos accessibles per a famílies vulnerables. Des de l’Ajuntament ja fa temps que es fa un seguiment d’aquestes persones i se’ls atén, explica Bonells, i amb el nou pla s’hi vol incidir encara més, reforçant mesures i ampliant alguns ajuts com per exemple amb exempcions en el pagament de l’IBI.

Aquesta és una de les línies principals que es contemplen, però en paral·lel també es vol treballar amb una mobilització dels béns immobles, tant públics com privats.

Pel que fa als recursos propis de què disposa l’Ajuntament, es vol donar sortida als pisos de l’antiga caserna de la Guàrdia Civil. N’hi ha una quinzena, que s’hauran de condicionar, i un cop arreglats es posaran a disposició dels ciutadans a preus de lloguer assequibles, si bé l’Ajuntament encara no ha decidit exactament la fórmula, que podria incloure la possibilitat que siguin habitatges de protecció oficial. De moment, per poder tirar endavant la proposta, que implica la reforma prèvia dels habitatges, l’Ajuntament ha iniciat converses amb l’Institut Català del Sòl (Incasòl) i també amb cooperatives d’habitatge social perquè se’n facin càrrec. Tampoc no es descarta la possibilitat que acabin sent més de 15 habitatges si es fa algun tipus de redistribució.

A banda de l’antiga caserna, l’Ajuntament també preveu anar rehabilitant els pisos de titularitat municipal que té al carrer de Miquel Martí i Pol. N’hi ha una quinzena més, i si bé la majoria encara estan ocupats per famílies amb contractes de lloguer antics, actualment n’hi ha cinc de buits on aquest mateix any es preveu iniciar les obres de reforma, explica Bonells. A mesura que la resta es vagin buidant, també s’aniran condicionant i es posaran a disposició dels ciutadans amb una fórmula que també està per definir. Una possibilitat, diu Bonells, passaria per un contracte de cessió al Consell Comarcal del Moianès perquè els posi a la seva borsa d’habitatge, o bé ofertar-los a través de l’oficina municipal.

El programa també vol incidir en els propietaris que tinguin pisos buits i incentivar-los perquè també els mobilitzin. Abans, l’Ajuntament vol fer una actualització exhaustiva del cens d’habitatges buits que hi ha al municipi (vegeu més informació al desglossat), i un cop els tingui identificats, vol motivar als propietaris perquè els incloguin a la borsa de l’Oficina Local d’Habitatge per al lloguer de famílies amb pocs recursos. A canvi, les properes ordenances ja preveuran bonificacions per als propietaris que s’hi adhereixin.

Bonells destaca la necessitat d’augmentar l’oferta d’habitatge assequible perquè, entre altres coses, la renta per càpita a Moià està per sota de la mitjana catalana «i en canvi, els preus dels pisos no es diferencien gaire de nuclis propers a Barcelona».

Moià té un 15 % de pisos buits segons l’últim cens

Segons el darrer estudi que va realitzar fa uns mesos el Consell Comarcal del Moianès per a tota la comarca, Moià tindria al voltant d’un 15% d’habitatges buits. L’Ajuntament vol fer ara un nou cens, que actualitzi aquestes dades, mitjançant un estudi acurat que permeti determinar exactament el nombre de pisos buits que hi ha. Igualment vol fer un anàlisi del sòl disponible que hi ha al municipi, i un seguiment més acurat de les famílies amb situació de vulnerabilitat. Per això «ens calen recursos humans», diu Bonells, i anuncia la contractació de personal per fer-ho.