Raventós és la 21a generació d'una família de viticultors de l'Anoia. El seu pare, amb més de 70 anys, va ser el primer de la família en veure entrar maquinària, però ara ell vol tornar als orígens. Deixar de banda els tractors i aconseguir cultivar tota la finca gràcies a la tracció animal. De fet, ja ho fan en vuit de les parcel·les més emblemàtiques. "És l'única opció per fer grans vins", assegura. "Les vinyes que donen els millors raïms no són les més fàcils. Són vinyes velles, situades en pendents pronunciades", explica. Com en el seu cas, l'interès per la tracció animal va a l'alça i cada cop són més els qui volen aprendre la tècnica. Per això, al Moianès ha nascut una escola de tracció animal moderna, la primera de l'Estat.

Començarà les classes a finals de gener. Al seu capdavant hi ha Bernat Torras, president de l'Associació Catalana de Tracció Animal. Ell fa temps que cultiva i fa treballs al bosc d'aquesta manera i té clar que fer-ho té avantatges. Considera que és una forma de cultivar que respecta més el sòl i, a més, en ple context de canvi climàtic, permet reduir l'ús de combustibles fòssils. Per altra banda, l'existència d'animals de treball manté "net" el sotabosc, un factor clau per a la lluita contra els incendis forestals.

Per a Torras, tornar a la tracció animal no és fer "un pas enrere", i recorda que al món hi ha molta gent que no ha deixat mai de cultivar així. "No cal anar molt lluny. A França tenen 23 races de tracció animal", assegura. De fet, segons explica, allà fan servir els animals per múltiples tasques, des del manteniment de platges a la recollida selectiva d'escombraries o, fins i tot, per al transport escolar.

L'Enric Esteve té una petita finca a Castellterçol, al Moianès, i fa agricultura ecològica. Fins ara han treballat amb maquinària, però això li planteja dubtes: "Estem fent horta ecològica perquè no tirem pesticides ni productes químics, però llavors entrem amb tractor a treballar?", es pregunta. "Te n'adones que treballar amb animal no és un pas enrere i menys per a nosaltres. Fer-ho és ser molt més respectuosos amb la nostra manera de pensar, de fer, a nivell ecològic, sostenible i mediambiental", assenyala.

De moment, a la finca han comprat una euga amb la visió de fer-la servir perquè els ajudi amb els treballs al camp, però s'han adonat que no és fàcil i que els cal aprendre com manejar-la. De fet, Bernat Torras va normalment a la finca d'Esteve a fer-li alguns treballs amb els seus cavalls. Ara Esteve es planteja ser un dels futurs alumnes de l'escola de tracció animal moderna i poder operar pel seu compte.

El centre, que tindrà disponibilitat per a una dotzena d'alumnes, combinarà la teoria -162 hores- amb la pràctica -120 hores. El pla formatiu contempla mòduls sobre alimentació, cures i sobretot una part important de maneig bàsic per aprendre a comunicar-se amb els èquids i aprendre el seu llenguatge (cavalls, però també burros o vaques) i pràctiques de maneig en àmbits tant d'horta, com extensiva, bosc o transport. Torras explica que des que van obrir les inscripcions han rebut moltes sol·licituds per a dotze places. El període estarà obert fins el 27 de novembre.