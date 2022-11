L’Associació de Micropobles de Catalunya impulsa aquest dissabte, al municipi de L’Estany, la primera Fira de Micropobles sota el lema ‘Som batec rural’, amb la voluntat de mostrar la diversitat i la realitat de les poblacions de menys de mil habitants. Servirà també perquè cada consistori pugui presentar-hi projectes en matèria d’habitatge, educació, oferta cultural, catàleg patrimonial, activitat turística, econòmica i productes locals. Hi participaran una quinzena d’ajuntaments de les quatre demarcacions catalanes i també hi tindrà espai propi el Consorci del Moianès.

Entre les activitats previstes a la fira, que es farà al carrer del Doctor Vilardell i a la plaça del Monestir de l’Estany, entre les 10h i les 14h, hi ha la presentació del projecte Almia d’Almatret, un centre de referència en experimentació i divulgació del coneixement i ús d’energies renovables. Agullana hi presentarà el projecte Brasa&talent, 5è guanyador del 3r Concurs Innovació en Tecnologia Agrària i Alimentària 2021 de la Universitat de Girona; mentre que L’Estany mostrarà un selector de xais fet en impressió digital per alumnes de l'Institut Moianès i l'Entitat Steam4all. Des de Torrebesses, es presentarà un nou recurs de realitat virtual per a la construcció de cabanes i murs de pedra seca.

La Fira de Micropobles acollirà també l’entrega dels premis dels Jocs Florals Rurals organitzats amb Productors Catalans i Sant Miquel de Campmajor hi presentarà el Llibre ‘L’altre món rural’ de Joan Nogué i Rosa Cerarols. Torrebesses hi portarà un tast d’oli d’oliva verge extra ecològic, mentre que Planoles oferirà un tast d’embotits locals, que se sumarà al vermut amb productes de la zona per part del Consorci del Moianès. La música hi tindrà també un espai destacat gràcies al Festival Itinera i la música del duet The Cover Land.

Micropobles posa en marxa aquesta fira amb l’objectiu de mostrar la realitat d’aquestes poblacions i apropar-la a la ciutadania. Així mateix, es busca reunir micropobles de diferents indrets de Catalunya i crear un nou espai de coneixement mutu. Mario Urrea, president de l’Associació de Micropobles de Catalunya remarca que «dins els micropobles hi ha una gran diversitat i molts no ens coneixem, per això és important aquesta Fira. A més, és una oportunitat per demostrar que som pobles vius i no hem de ser el jardí ni el pessebre de les grans ciutats».

La realitat dels micropobles

L’Associació de Micropobles de Catalunya neix l’any 2008 amb la voluntat de ser un instrument per fer visible la realitat dels micropobles i contribuir perquè les condicions de vida al món rural siguin dignes i ajustades a les necessitats dels seus habitants. Som punt de trobada per als municipis menors de 1.000 habitants de Catalunya, defensem la ruralitat i lluitem pel repoblament. Actualment, Micropobles compta amb 230 ajuntaments associats. A Catalunya hi ha 487 municipis de menys de 1.000 habitants. Hi viu el 3% de la població total de Catalunya, 207.205 persones, i en termes municipals són el 50% de la superfície del país.