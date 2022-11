La primera fira de Micropobles de tot Catalunya ha reunit una quinzena de petits municipis a l’Estany (Moianès) amb la voluntat de mostrar al conjunt de la societat que son una opció de vida. A les parades de cada poble, s'hi han exposat i venuts productes locals, s'hi han exposat projectes d'habitatge, d'educació i de turisme. Hi ha hagut la presència d’aquells. L’objectiu de la trobada era reunir els pobles que podien aportar productes propis, donar a conèixer la seva oferta turística i els atractaius que té cada municipi. Una jornada que també ha servit per reivindicar el paper que juguen els territoris de l'interior del país. Asseguren que són “uns municipis on hi ha molta vida i sembla que no tinguem ni producte, ni serveis ni res de res i és molt al contrari”, com ha explicat el president de l'entitat dels micropobles, Mario Urrea. Unes 1.200 persones, segons l'organització, han visitat la fira que s'ha fet el matí de dissabte.

Expliquen que se’ls està posat molta pressió a sobre per les reticències que molts expresses davant l'allau de peticions per fer instal·lacions d'energia verda i volen deixar clar que “la pressió cau cap a nosaltres i sembla que estiguem en contra però no és això, és tot el que contrari. El que passa és que no la volem fer a qualsevol preu”, assegura Urrea. En les seves declaracions a aquest diari explica que “tot plegat és especulació econòmica. Perquè no posem plaques solars a la zona franca de Barcelona? En els seus edificis? Perquè és més car oi? Doncs d'això tracta l’especulació”. I és que en els últims anys són molts els projectes que s’han presentat en diferents micropobles per instal·lar parcs eòlics i grans parcs de plaques solars en zones “que no tenen tant rendiment econòmic com altres”. A tot això, Urrea, deixava clar que l’objectiu de tot plegat és fer sentir la veu i “no ser el jardí del món urbà.”

Un dels darrers projectes proposats al llarg d’aquests últims anys ha sigut el parc eòlic d’Aguilar de Segarra. El municipi va mostrar un no rotund a la construcció de dos parcs eòlics al Bages, que preveia la instal·lació de 17 aerogeneradors de gran envergadura projectats a les serralades d'Aguilar, Rajadell i Castellfollit del Boix.

La Fira de Micropobles ha acollit també l’entrega dels premis dels Jocs Florals Rurals organitzats amb Productors Catalans. Els premis han estat per David Zamora i Lucía Barbecho en prosa i poesia infantil, respectivament; per Olga Schlüter en la categoria de prosa adults i per Carles Jardí i Isabel Gestí en poesia d’adults. En el marc de la fira s’ha presentat el Llibre ‘L’altre món rural’ de Joan Nogué i Rosa Cerarols i s’hi ha fet tast d’oli d’oliva verge extra de Torrebesses i un tast d’embotits de Planoles. Almatret hi ha presentat el centre Almia d’experimentació en energies renovables i Agullana ha mostrat ell projecte Brasa&talent, 5è guanyador del 3r Concurs Innovació en Tecnologia Agrària i Alimentària 2021 de la Universitat de Girona; mentre que L’Estany mostrarà un selector de xais fet en impressió digital per alumnes de l'Institut Moianès i l'Entitat Steam4all. Des de Torrebesses, s’ha portat també un recurs de realitat virtual per a la construcció de cabanes i murs de pedra seca.

La fira hi ha hagut, entre d'altres activitats, un tast d’olis d’oliva verge extra ecològic, un tast d’embotits locals i vermut amb productes de la zona. Tot això proporcionat des dels mateixos Ajuntaments. La jornada ha estat amenitzada pel duet The Cover Land.

Tot plegat en una jornada que ha sigut la primera de la història de l’Associació de Micropobles de Catalunya. Tot batejat sota el lema ‘Som batec rural’, amb la voluntat de mostrar la diversitat i la realitat de les poblacions de menys de 1.000 habitants. A dia d’avui a Catalunya hi ha 487 municipis de menys de 1.000 habitants. Hi viu el 3% de la població total de Catalunya, 207.205 persones, i en termes municipals són el 50% de la superfície del país.