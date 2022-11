Tots els sabors del Moianès en una botiga

«Des de ben petita, he crescut en una comarca meravellosa, definida per uns conreus i pastures que cal preservar». La veïna de Sant Quirze Safaja Sofía Piqué, de 32 anys, sempre ha pensat que cal tenir cura del sector primari per garantir una alimentació de proximitat. Aquest pensament l’ha impulsat a obrir recentment la primera botiga especialitzada en els productes del Moianès, sota el nom de La Tenda del Moianès. Situada a l’avinguda de la Vila de Moià, aplega un ventall de productes artesans i de la terra, com ara formatges, melmelades, vins fruits secs o hortalisses, amb l’objectiu de potenciar els sabors més locals entre els consumidors.

Després de viure una temporada a Suïssa, on portava una empresa de menjar a domicili, va tornar al Moianès, ara fa tres anys, amb la idea d’iniciar un negoci vinculat al sector agroalimentari, «que cada vegada té més pes a la comarca». Malgrat la diversitat d’aliments elaborats al territori, va detectar que els comerços de la zona disposaven de petites mostres de producte local, però no existia cap establiment dedicat completament a la seva comercialització. Per aquest motiu, va decidir tirar endavant la proposta i convertir-se en una plataforma «per a tots aquells artesans i pagesos que són els que ajuden a mantenir el nostre paisatge», subratlla.

Per comprovar si la iniciativa convencia als productors locals, va recórrer la comarca, trucant porta per porta, per plantejar la seva idea. «Tot aquell recorregut va ser una oportunitat per conèixer les persones que hi ha al darrere de les grans marques consolidades que tenim al territori, però també aquells petits productors que estan començant i que volen fer-se un lloc dins del sector», comenta. De seguida, va guanyar-se la complicitat dels professionals, amb qui manté una estreta relació, «ja que en tot moment els informo sobre la rebuda que tenen els seus productes».

Més de dos-cents sabors

D’ençà que va obrir el negoci, a principis de juliol, treballa amb una trentena de productors que li subministren gairebé fins a dos-cents productes diferents de temporada. Entre el seu catàleg divers, hi ha fins a 35 varietats de formatges, el producte estrella que té més sortida entre els clients, al costat de les melmelades, hortalisses, infusions, sucs naturals o vins elaborats al Moianès. A banda, la botiga també compta amb un espai dedicat als artistes locals amb peces de ceràmica o quadres del Cercle Artístic del Moianès. «Un dels objectius és mostrar peces artístiques de forma rotativa per donar visibilitat als diferents creadors del territori», apunta.

La botiga, que pretén consolidar-se com un punt on conflueixin tots els productes impregnats pels colors i les aromes del Moianès, ha tingut una bona acollida per part del públic local i els turistes que visiten la comarca principalment durant els mesos d’estiu. «Els primers dies», confessa, «tenia por de la reacció de la gent en obrir una botiga nova, una mica disruptiva, però els veïns han mostrat molt interès a conèixer els productes que s’elaboren a la comarca i, de mica en mica, m’he anat introduint en la seva ruta comercial». Piqué aclareix que el seu propòsit no és consolidar una botiga selecta de productes gurmet, «sinó un espai dedicat als productes de temporada, que tinguin un preu just per als seus productors i, alhora, que siguin assequibles per les butxaques d’avui en dia».

La responsable de la botiga sosté que la població cada vegada està més sensibilitzada envers el consum de productes de proximitat. «El fet de conèixer-los i consumir-los és clau per garantir la continuïtat d’un sector que és fonamental pel manteniment del nostre paisatge», ressalta. En aquest sentit, apunta que se sent satisfeta d’haver tornat al seu poble per tirar endavant un projecte, «que té molt a veure amb els valors que em va transmetre la gent del territori on vaig créixer». De fet, el nom de l’establiment és un record a una petita botiga de Sant Quirze Safaja, a la qual tothom anomenava ‘la tenda’, «que s’ha quedat impregnada en la memòria de molts veïns». De la mateixa forma, té l’esperança que, amb el temps, la seva botiga també s’acabi integrant dins del paisatge del Moianès.