La tradicional fira de l’Estany ha omplert aquest dijous de visitants els carrers del nucli en una jornada de cel gris però plena d'activitats lúdiques, culturals i comercials.

Com cada any, la fira s'obria als principals carrers de la vila, amb parades d'embotits de tota mena, objectes de regal, formatges, coques i pans, parament de la llar, antiguitats i ferreteria, i també es podia adquirir l'escudella feta pels escudellers de Castellterçol, amb uns beneficis que enguany es destinaven a la Marató de TV3. Per altra banda, tampoc no hi ha faltat el tradicional joc de bitlles, en què han participat un centenar de jugadors vinguts de diferents poblacions de l'entorn, mentre que el concurs de pintura ràpida ha convocat a una quarantena d’artistes més, que al llarg del matí han captivat locals i visitants amb pintures de diferents indrets de la vila. També s'ha celebrat una trobada de plaques de cava, i de cara a la tarda, hi havia prevista una ballada amb el Duet Si fa sol.