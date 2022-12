El Departament de Territori de la Generalitat de Catalunya començarà les obres de millora de la C-59 entre Moià i Sant Feliu de Codines durant el primer trimestre del 2023, segons ha confirmat el conseller Juli Fernàndez aquest divendres des de Moià. Els treballs amb una inversió de 6,4 milions d'euros se centraran en un tram de 16,5 quilòmetres i tenen per objectiu millorar la seguretat d'una per on passen diàriament 5.300 vehicles i que registra una alta sinistralitat. Els treballs és previst que durin onze mesos.

El conseller de Territori, Juli Fernàndez, ha fet l'anunci de l'inici de les obres des de l'accés de la C-59 al polígon industrial el Prat de Moià i ha destacat que la intervenció «busca millorar la seguretat de la via, intentar que les empreses siguin una mica més competitives i integrar la xarxa viària a l'entorn natural». Amb les obres que s'executaran, segons el conseller, «s'evitaran alguns punts de sinistralitat, es millorarà l'accés als polígons industrials i els passos de fauna». Fernàndez també s'ha referit a l'adjudicació, en paral·lel, de la redacció del projecte constructiu per donar continuïtat a aquesta obra, des de Moià fins a l'Eix Transversal, a Santa Maria d’Oló.

El conseller de Territori ha estat acompanyat pels alcaldes de la zona que han mostrat la seva satisfacció perquè la llarga reivindicació de millora d'aquesta via pugui ser una realitat. L'alcalde de Moià, Dionís Guiteras, ha dit que «estem satisfets que s'iniciïn unes obres que fa molts anys que reclamen» i ha subratllat que «hem hagut de lamentar molts accidents mortals perquè la infraestructura no dona la talla i esperem que amb aquestes millores les víctimes es redueixin a zero». L'alcalde de Moià ha destacat també la importància de poder combinar la circulació de vehicles amb la fauna perquè, segons ha afirmat, «una de les parts interessants i que enganxa del Moianès és la seva natura i hem de conviure amb els animals».

D'altra banda, membres de la plataforma ciutadana C59 segura, que fa anys que reivindica millores a la via, han entregat al conseller el manifest que van redactar fa 4 anys, l'auditoria ciutadana que recull totes les deficiències que diferents usuaris de la carretera van identificar i un anàlisi que han elaborat del projecte executiu que ara es durà terme on apunten algunes millorar i aspectes que no s'ha recollit. Xavi Bach, portaveu de la plataforma, ha assegurat que «estem realment molt satisfets del nou projecte, tot i això creiem que no queda recollida l'ampliació de la calçada per poder portar una conducció còmode». Si que ha valorat molt positivament que «es substitueixi tot el ferm, els dos passos de fauna, que és una cosa bastant pionera a nivell català, i les parades d'autobús».

Una millora integral de la via

Els treballs que ara s'han adjudicat abasten el tram de la C-59 entre la intersecció amb la carretera N-141c, a Moià, i la zona urbana de Sant Feliu de Codines i comprèn també els termes municipals de Castellterçol i Sant Quirze Safaja. A banda d’una millora del ferm, s’habilitaran cunetes trepitjables que han de permetre donar un nou ample a la carretera, ja que l’estretor és un dels principals dèficits d’aquesta via. En total, es formaran 6,6 quilòmetres de cunetes revestides de formigó. A més, per a reforçar la separació de sentits, en un tram de 2,2 quilòmetres entre Sant Feliu de Codines i Sant Quirze Safaja es pintarà una franja central vermella per fer-la més visible i, d’aquesta manera, contribuir a reduir el risc de patir xocs frontals.

Pel que fa a reduir els perills pel pas de fauna, es condicionaran obres de drenatge com a passos inferiors per evitar que en la mesura del possible ho facin per la calçada; es col·locaran tanques cinegètiques als marges de la carretera i es faran passos canadencs (formats per barres metàl·liques) als accessos per impedir el pas d’animals. A més, es construirà un nou pas de fauna al tram entre Castellterçol i Moià, que és el tram on s’ha detectat que es concentra més accidentalitat per atropellaments d’animals.

El projecte ara adjudicat també preveu millores en accessos a polígons. A l’alçada de l’àrea industrial El Vapor de Castellterçol es construirà una rotonda de 36 metres diàmetre, s’adequaran dues parades de bus existents i es donarà continuïtat a les voreres del carrer de Moià. A Moià, al polígon el Prat, es construiran carrils centrals –que es pintaran de vermell– i carrils de canvi de velocitat en la intersecció existent. D’aquesta manera, s’evitarà que els vehicles pesants que es dirigeixin a Barcelona passin pel nucli urbà de Moià, ja que tindran una sortida més directa.