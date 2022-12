Moià ha inaugurat aquest migdia el pàrquing soterrat de la plaça del CAP, amb 147 aparcaments distribuïts en dues plantes. Concretament, hi ha 135 places per a vehicles, 8 més per als de càrrega elèctrica, i 4 per a minusvàlids. L'equipament entrarà en funcionament dimecres, 21 de desembre, i estarà obert cada dia de 2/4 de 8 del matí a les 10 de la nit.

De moment, serà gratuït però amb una estada màxima de dues hores, que caldrà indicar amb el rellotge horari, igual que es fa a les zones blaves. A partir del març es posarà en marxa el sistema d'accés de pagament, amb les dues primeres hores gratuïtes i a partir de la tercera amb un preu d'1,5 euros/hora, podent aprofitar vals de descompte dels comerciants. A partir del març també es podran sol·licitar places de lloguer fix i places diürnes i nocturnes. El pàrquing disposa de tres plantes, una de les quals no s'ha habilitat amb places d'aparcament però està preparada per si més endavant és necessari ampliar-ne el nombre. Onze anys d'obres aturades L'alcalde de Moià, Dionís Guiteras, ha expressat la satisfacció de poder disposar del pàrquing soterrat de la plaça del CAP. En la seva intervenció a l'acte inaugural d'aquest migdia ha recordat que ha estat "un procés llarg i difícil". Les obres del conjunt (CAP, plaça i pàrquing) van començar el desembre del 2007 i van quedar parades per manca de finançament. Les obres del CAP i la plaça es van acabar al 2011, però les obres del pàrquing han estat parades fins al maig del 2022. Va ser una de les obres fallides de la societat municipal MoiàFutur, juntament amb la construcció del CAP i l'antiga caserna de la Guàrdia Civil. El deute total de l'Ajuntament i societat MoiàFutur va ser d'uns 25,5 milions d'euros l'any 2011. Tal com ha detallat Dionís Guiteras, "la societat municipal MoiàFutur ha hagut de passar per dos concursos de creditors i la liquidació definitiva de la societat. Els membres del consell d'administració de la societat han hagut de posar en risc el seu patrimoni personal per poder arribar fins a la solució final i ha estat un èxit de tot el poble que definitivament tant el pàrquing com la caserna siguin municipals". El cost total de l'obra del pàrquing ha estat de gairebé 6 milions d'euros. Segons l'alcalde, "la decisió de fer el pàrquing és un dels símbols del deute de l'Ajuntament de Moià, ja que és un pàrquing desmesurat per la capacitat que té el poble. Però era un projecte ja iniciat i l'havíem d'acabar". Resol, això sí, la reivindicació de la manca d'aparcament al centre del poble. Dionís Guiteras també ha explicat que de cara a la primavera s'eliminaran zones blaves de diversos carrers: "permetrà esponjar el centre del poble, tenir una millor distribució i garantir la seguretat del vianant". Pla de mobilitat La inauguració del pàrquing permet implantar el pla de mobilitat que millorarà el comportament del trànsit roda a Moià. Algunes zones passen a ser carrers de vianants i en d'altres s'eliminaran places de zona blava. Segons els redactors del pla de mobilitat, Pau Hosta, Xavi Bach i Joan Estevadeordal, "podent gestionar bé l'aparcament podrem gestionar la mobilitat del poble, és una oportunitat que hem d'aprofitar". MESURES Carrer la Tosca: des d'aquest desembre és una carrer de vianants. L'accés rodat només està permès als veïns del carrer i en sentit baixada. Per al 2023, es preveuen les obres de rehabilitació i la construcció d'una plataforma única per fer-lo més accessible.

des d'aquest desembre és una carrer de vianants. L'accés rodat només està permès als veïns del carrer i en sentit baixada. Per al 2023, es preveuen les obres de rehabilitació i la construcció d'una plataforma única per fer-lo més accessible. Carrer Sant Antoni i plaça Església: es traurà la zona blava i es reubicarà la plaça de minusvàlids. Es posarà un aparcament de 15 minuts màxim.

es traurà la zona blava i es reubicarà la plaça de minusvàlids. Es posarà un aparcament de 15 minuts màxim. Carrer Jacint Vilardell: s'eliminarà la zona blava i es convertirà en zona 15 minuts, per recollir compres. Mantenir la zona de minusvàlids.

s'eliminarà la zona blava i es convertirà en zona 15 minuts, per recollir compres. Mantenir la zona de minusvàlids. Carrer Sant Josep: s'eliminarà la zona blava i serà zona de 15 minuts, per facilitar el pas dels vehicles d'emergència.

s'eliminarà la zona blava i serà zona de 15 minuts, per facilitar el pas dels vehicles d'emergència. Plaça Moianès : Es traurà l'illa de zona blava i es reordenaran la resta de places.

: Es traurà l'illa de zona blava i es reordenaran la resta de places. Avinguda de la Vila: un cop es tingui l'autorització del Servei de Carreteres, s'eliminarà la zona blava i es deixaran només algunes places de càrrega i descàrrega, així com aparcaments de 15 minuts.