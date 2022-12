Els baixos de les cases i tots els racons dels estrets carrers del casc antic de Santa Maria d’Oló es van omplir, tant dissabte com diumenge, d’escenes relacionades amb les festes nadalenques i els oficis i costums dels avantpassats olonencs. Centenars de persones han enfilat cap a dalt el poble vell per gaudir de l’acurat pessebre vivent, que aquest any celebrava la seva vuitena edició ja del tot consolidat.

Els quadres escènics de caràcter bíblic i les estampes que evoquen els oficis i costums tradicionals convidaven als visitants a fer un viatge en el temps. El recorregut permetia treure el nas en un petit celler, veure la mainada jugant a jocs d’època i gaudir dels colors i perfums d’un mercat farcit de parades amb verdures, pa, formatge, mató, mel i herbes remeieres. Els baixos de les antigues cases del poble acollien des de filadores fins un àpat familiar amb escudella i carn d’olla, mentre al carrer feinejaven rentadores, pastors, terrissers, forjadors i fusters. El so del flabiolaire o les converses de taverna ambientaven un recorregut que acabava amb una torrada amb espetec, mentre es podia contemplar el ball dels dimonis a l’infern. El pessebre vivent d’Oló està organitzat i i protagonitzat pels veïns de dalt el poble.