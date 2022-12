Moià comença l’ampliació del cementiri per la poca disponibilitat de nínxols

Moià ha posat en marxa els treballs d'ampliació del cementiri municipal, que es dotarà d'un total de 33 nínxols nous i més espais auxiliars, com noves osseres i un nou àmbit per guardar la maquinària de treball.

La intervenció que es porta a terme afecta l’espai del costat esquerre de l’entrada al cementiri, l’única zona del mur que no tenia nínxols per la seva cara interior. El bloc de nous nínxols que es construiran estaran repartits en tres plantes i també es farà una nova sala per guardar la maquinària, i l’adequació de l’actual per a les noves osseres.

Actualment, l’espai lliure interior del cementiri, que està situat al carrer de l’Esport, queda dividit en dues zones, una amb 6 illes de nínxols i l’altra que està destinada a fosses comunes i un espai per columbaris al centre. Al llarg del temps s’han anat fent obres d’ampliació de nínxols i osseres, l’última de les quals va ser l’any 2014, amb l’execució de 24 nínxols a l’última illa que estava inacabada. L’actual situació, però, amb només 5 nínxols buits, ha portat al consistori a projectar una ampliació de l’espai per poder donar cobertura als propers enterraments.

L’ampliació de l’equipament respon a la necessitat de donar cobertura als propers enterraments ja que, segons fonts municipals, només queden 5 nínxols disponibles. El nou mòdul es construirà al costat esquerra de l’entrada al cementiri.

El projecte en execució seguirà les característiques de l’espai ja existent i, per tant, no hi haurà canvis en el material i sistema de tancaments i es repetirà la mateixa tipologia que a la resta del cementiri: amb parets d’obra de fàbrica arrebossades i pintades de blanc, i coberta inclinada a una aigua de teula àrab. D’aquesta manera, quan una persona se situï al centre del recinte del cementiri, tindrà la mateixa visió per tots els costats.

El nou volum de nínxols, just darrera el mur de pedra existent, farà que des de l’exterior del recinte del cementiri, al costat esquerra de la porta d’accés, aparegui una paret vertical per sobre d’aquest mur. Aquest espai s’aprofitarà per pintar de blanc i escriure-hi el nom del recinte, de manera que es veurà des de la plaça d’accés al costat de la porta d’entrada.

El pressupost per a la construcció dels nous nínxols i les millores al cementiri de Moià és de prop de 45.000 euros