Els Reis arriben a Moià entre danses i amb una nova carrossa de regals

Moià ha recuperat la màgia de la Nit de Reis amb una cavalcada que ha tornat a la plena normalitat, i després de tres anys permetia als nens i nenes poder tornar a pujar a les carrosses en el moment que estaven aturades per poder saludar de ben a prop a Ses Majestats, i entregar-los les darreres cartes per si encara eren a temps de demanar-los algun regal que s’haguessin descuidat de comunicar als carters reials quan van passar a recollir la primera comanda el dia de Cap d’Any .

El seguici va mantenir el mateix recorregut de l’any passat, però aquesta vegada sense mascaretes ni restriccions, i la comitiva incorporava una renovada carrossa plena de regals.

La cavalcada ha desfilat per la carretera de Vic i l’Avinguda de la Vila encapçalada per una virtuosa carrossa de l’àngel, seguida per la resta de la comitiva reial. Entre aquesta carrossa i els tres carruatges dels Reis han engrescat l’ambient les danses d’alumnes de l’Escola Municipal Somnis, que han acompanyat Ses Majestats durant tot el recorregut, en el qual també es van repartir caramels a tots els infants.

Els Reis han fet parada l’església per a la tradicional adoració, i després van enfilar pel carrer del Forn fins a la plaça de Sant Sebastià, on va tenir lloc la festa final amb la recepció oficial de les autoritats a l’Ajuntament.