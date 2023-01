Moià preveu disposar abans de l’estiu del nou espai ampliat i renovat per a les oficines de la Comissaria dels Mossos d’Esquadra, que comparteixen amb la Policia Local a la planta baixa del consistori. Tot i que van més tard del que s’havia contemplat en un principi, finalment l’Ajuntament ja ha tret a licitació el contracte d’obres, que es podrien iniciar en les properes setmanes.

Un cop encarrilats, s’espera que els treballs avancin amb agilitat perquè no es tracta d’una obra complexa, sinó més aviat d’una redistribució interna, amb una intervenció que es concentrarà en la mateixa planta on ara hi ha les oficines, ben ubicades en un espai cèntric i en el mateix edifici de l’Ajuntament. El problema és que actualment tenen poc més de 110 metres quadrats, han quedat petites, i es tracta d’ampliar l’espai amb uns 70 metres quadrats més, ocupant la meitat de la planta baixa per la part posterior de l’edifici consistorial, que dona a la plaça de Can Rocafort.

En concret, el projecte que ja es va aprovar a l’estiu, preveu condicionar espais d’aquesta planta que estaven en desús i habilitar nous despatxos que s’havien utilitzat per a l’atenció de serveis socials i salut pública.

També s’ampliarà l’espai de vestuaris i serveis, es reformarà el bany públic per donar compliment a la supressió de barreres arquitectòniques, s’enderrocarà l’envà de separació de l’estança destinada a menjador amb la dutxa per guanyar espai de menjador, i es crearà una sala d’ús polivalent per a les Unitats de Seguretat Ciutadana. Finalment, les noves oficines reformades disposaran d’espais per a un nou magatzem, i d’una sala de contenció, de manera que hi haurà més espai per a l’armer. Tot plegat, ha de permetre millorar tant les condicions de treball com la capacitat d’espai per operar de què disposin els agents.

L’import de licitació dels treballs és de 164.148 euros, i el termini per a la presentació d’ofertes s’acaba el proper dimecres, 11 de febrer.

Més agents i més servei

L’ampliació i la reforma de les oficines dels Mossos haurà d’anar acompanyada d’una ampliació també del cos i de l’horari de servei a la ciutadania.

La proposta ja anunciada fa uns mesos pel departament d’Interior passa per la incorporació progressiva de nous agents dels Mossos d’esquadra, de manera que s’acabi doblant la plantilla respecte els 11 inicials. Tot plegat també es fa amb l’objectiu que la comissaria obri les 24 hores del dia tots els dies de l’any.