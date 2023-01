L’Ajuntament de Moià ha obert el concurs de licitació perquè una empresa es faci càrrec de la gestió de la gestió i explotació del Gimnàs Municipal de Moià, situat al carrer Feliu de Comadran, i que des de fa uns anys està tancat. El pressupost de licitació és de 58.080 euros, amb un valor estimat del contracte de 2.388.845 euros. Es proposa una concessió com a servei públic de 6 anys, més dues possibles pròrrogues de dos anys, i es poden presentar ofertes fins al 23 d’aquest mes.

En el ple municipal en què el consistori va aprovar el pressupost per a aquest any, que inclou una inversió al gimnàs, l’alcalde, Dionís Guiteras, va exposar que la decisió d’optar per una concessió «ve donada per un estudi de viabilitat econòmica que hem realitzat, perquè entenem que és un espai complex. no ho volem externalitzar tot, però tampoc no ho pot portar l’Ajuntament». En aquest sentit, va concretar que «perquè hi hagi viabilitat econòmica i que hi hagi qui hi vegi l’oportunitat de presentar-se, hem considerat que l’Ajuntament hi havia d’aportar una part. El que fem és aportar la maquinària, que ens permet dues coses: poder tenir una concessió més curta per provar si va bé; i que la maquinària es quedi per a l’Ajuntament si hi ha un canvi de concessionari».