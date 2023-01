Castellterçol tenia moltes ganes de retrobar-se amb una de les seves tradicions més marcades en el calendari anual, i així es va posar de manifest per la participació i el públic. Centenars de persones van seguir al carrer la celebració de la Festa de Sant Antoni abat, després de dos anys d’absència a causa de les mesures decretades per la pandèmia, tot i que el 2020 encara es va arribar a celebrar.

Tal com mana la tradició, la festa, que a Castellterçol se celebra just el dia de Sant Antoni, es va iniciar amb la missa solemne, que va incloure el cant dels goigs al sant i la benedicció i repartiment dels panets.

La particularitat d’aquesta edició de la represa ha estat que han estat tres dones les abanderades que han presidit la festa en representació del gremi.

Acabada la celebració religiosa, la comitiva, amb l’acompanyament de l’orquestra, es va reunir al pavelló municipal on agremiats i amics van fer un esmorzar amb coca i vi bo. Ja al migdia, les abanderades d’enguany van fer els tres tombs simbòlics a la plaça Prat de la Riba, per donar inici a la cercavila. En aquest punt, el rector va beneir cavalleries, carruatges i tractors participants a la festa. Feta la cercavila pels principals carrers de la Vila, la celebració es va reprendre a la tarda amb el cafè concert, en el marc del qual es va procedir al traspàs de les capes i barrets dels qui seran administradors l’any vinent.