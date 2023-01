Un equipament ampli i modern per donar cabuda a les entitats i associacions en un mateix espai al mig del poble. Aquesta és la finalitat del nou Centre Recreatiu que s’ha inaugurat aquest diumenge a l’edifici reformat de l’antic cinema i teatre de Santa Maria d’Oló. Tot i que ja fa uns dies que s’hi ha iniciat l’activitat, no s’ha donat oficialment per estrenat fins aquests diumenge, amb presència de la consellera de la Presidència de la Generalitat, Laura Vilagrà, i una jornada de portes obertes que ha aplegat nombrosos veïns i veïnes.

Ha estat un acte molt musical. I és que la rebuda de les autoritats que han fet un recorregut per tot l’edifici s’ha amenitzat amb càntics i actuacions instrumentals dels alumnes de l’escola de música, que ha estat la primera de les entitats en fer ús de l’edifici, des de fa quinze dies. Són diverses aules que ocupen la planta baixa del centre, mentre que al primer pis es reserva per a la ràdio municipal, el local d’entitats i el Moviment Junior, que s’hi aniran traslladant en els propers dies. Tot plegat, suposarà un acostament de l’activitat cultural i associativa al centre del poble, amb un desplaçament que suposa «una millora important per a l’accés» i pel fet de disposar d’uns espais nous per a les entitats, segons ha destacat l’alcalde, Xavier Baraut. Ell mateix, i altres autoritats locals, han acompanyat Vilagrà en la visita per tot l’interior de l’edifici, que de fet «ja havia visitat quan era alcaldessa de Santpedor, i fins i tot hi havia fet alguna conferència donant suport al projecte del porta a porta», ha recordat l’actual consellera. Ha qualificat «d’excepcional» aquest nou equipament, amb el qual la Generalitat ha contribuït amb 370.000 euros del POUSC, i que «de ben segur donarà resposta a les necessitats del municipi». Les obres d’adaptació de l’antic cinema i teatre van començar la tardor del 2021, i han suposat una reforma integral de tot l’interior, i en canvi, s’ha conservat la façana noucentista pel seu valor històric. L’edifici és just a sota de l’espai Hemalosa, l’antiga fàbrica també reformada que ara inclou equipaments ús públic. L’espai que els separa fa poc que és de propietat municipal, i l’Ajuntament ja està treballant «per veure què hi fem», segons ha avançat l’alcalde. Vilagrà ha compromès la Generalitat «a continuar ajudant en futurs projectes».