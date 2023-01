Les danses tradicionals de Moià omplen la plaça del CAP

La ballada de les danses tradicionals de Moià ha omplert aquest diumenge de balladors i de públic la plaça del CAP, en el marc de la celebració de les festes d’hivern. Actes que es van iniciar divendres (diada de Sant Sebastià, patró del poble) i que tindran continuïtat el cap de setmana vinent amb la celebració de Sant Antoni.

Envoltats de públic i sota la interpretació de la Cobla Sabadell, els balladors van executar acuradament el Ball del Ciri, que va lluir especialment després que balladores i balladors van lluir els vestits que van estrenar per la festa major d’estiu. Després foren els Garrofins els qui van interpretar el seu ball secular, van continuar els bastoners i es va cloure la festa amb el Ball de Gitanes, que els dansaires van interpretar animadament, tot i que el personatge del Pollo, com ja és tradició, no va parar de fer-los la guitza. Com a revenja, en acabat els balladors van agafar al pollo fent-lo ballar i voltejant-lo per l’aire. La celebració de la festa major d’hivern ja va arrencar divendres amb la missa solemne en honor a Sant Sebastià i les ballades dels Garrofins dins i fora de l’església.

Diumenge vinent tindrà lloc la Festa dels Tres Tombs, amb una prèvia dissabte amb ballada country i botifarrada. La jornada dominical arrencarà a 2/4 de 10 amb la concentració dels participants a la cavalcada de Sant Antoni per fer el guarniment de cavalls i carruatges. A les 11 es formarà la comitiva que tot seguit desfilarà pels carrers de la vila, encapçalada pel banderer. Precisament, aquest cap de setmana passat se n’ha fet l’acte de traspàs, quan la banderera de l'edició de 2022, Teresa Roca, ha donat el relleu al d'enguany, Marc Pardo, amb el lliurament de la bandera de Sant Antoni, la capa i el barret.

A quarts de 12 és prevista la benedicció i els Tres Tombs, en una cercavila que comptarà amb la participació musical de Som-hi de caraband i Grallers de Moià, i que es clourà amb la interpretació del Ball de contrapàs curt de Moià.