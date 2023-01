Uns desconeguts han destrossat de nou el mural que Moià té dedicat a l'1 d'Octubre i que s'inspira en el Guernica de Picasso. Així ho ha denunciat aquest dijous a la tarda a Twitter un dels seus creadors, l'il·lustrador moianès Edu Altarriba. "Ens han tornat a xafar el mural. Són com un gra al cul, molesta però lògicament no fa canviar d'opinió, ans al contrari. Com ja vaig dir una vegada, el poble construeix i el feixisme destrueix. Seguim", ha piulat.