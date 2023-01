La presència del llop al Moianès, amb un únic exemplar, un mascle solitari, està constatat i documentat des des de fa més d’un any, tal i com ja ha anat informant Regió7. Constatació que va començar amb atacs a ramats a mitjan 2021 que es van poder acreditar que eren de llop (bàsicament cabres i ovelles) i amb la troballa posterior d’algun rastre. També amb la captació d’alguna imatge,molt poques, mitjançant càmeres de fototrampeig. De la seva presència i de la del llop en general a Catalunya i la seva possible evolució en parla Gabriel Lampreave, agent rural coordinador del programa de seguiment, en una àmplia entrevist que publica Regió7.

Fins ara, però, les escassíssimes de que es disposava eren nocturnes, que el feien molt poc visible, per no dir pràcticament invisible, tot i que alhora suficients perquè els experts en corroboressin la presència.

Ara, però, a través d’una de les diverses càmeres que hi ha instal·lades en espais naturals de la comarca de la mà de diferents ambientalistes que es relacionen a través de la plataforma ecologista Conservem el Moianès (que està realitzant un seguiment general de fauna) se n’ha obtingut fa unes setmanes una de diürna que mostra amb plenitud aquest exemplar solitari, fent un dels seus recorreguts pels que son els seus hàbitats.

Cal recordar que la seva presència no ha estat una reintroducció induïda, ha estat una arribada natural, amb origen a les llopades que des d’Itàlia es van desplaçar els anys noranta fins als Alps francesos, on han establert una comunitat. Des d’aquest punt s’estan expandint cap al sud, recorrent molts quilòmetres fins arribar a emplaçaments com el Moianès. Segons explica Gabriel Lampreave, agent rural coordinador del programa de seguiment del llop a Catalunya, es calcula que, en línia recta, aquest exemplar del Moianès podria haver fet un trajecte d’uns 500 quilòmetres des del seu grup d’origen fins a arribar on, per ara, sembla que ha decidit establir-se.

En aquesta comarca, ramaders particulars i entitats com Som Pastura, juntament amb grups de conservació amb experiència en gestió del territori i natura (El Fanal, Conservem Moianès i Valor Natura) han unit forces per intentar fer compatible la presència del llop amb l’activitat diària de les explotacions. Ho han fet amb la creació conjunta de la Plataforma per a la Gestió del Llop al Moianès, que parteix de dues premisses. D’una banda, la de posar el ramader al centre, considerant que son els que més poden haver de carregar amb la seva presència. De l’altra, i per aquest mateix motiu, traslladar a l’administració que faci una gestió d’aquesta presència, no d’acció-reacció, sinó d’acompanyament del ramader, posant-los ajuts i suport perquè puguin mantenir la seva activitat prevenint atacs del llop i, alhora, fer-ho compatible amb la seva presència. I destinant personal i material a fer un seguiment de l’animal i de la seva evolució.